Предательница Повалий на концерте в России цинично исполнила украиноязычную песню

Пока в Украине идет война, скандальная певица-предательница Таисия Повалий гастролирует по России.

Скандальная исполнительница Таисия Повалий, которая недавно прославляла путиниста Кобзона, засветилась на концерте в Новосибирске.

Певица-предательница совсем не брезгует зарабатывать кровавые рубли. Более того, она в очередной раз возмутила украинских поклонников, которые в начале вторжения России надеялись на поддержку исполнительницы.

Во время концертов в стране-агрессоре Повалий решила, что может развлекать россиян украиноязычными песнями. К слову, артистка-предательница цинично спела "Черемшину" для людей, которые поддерживают убийства украинцев.

Ролик, где Повалий исполняю композицию, опубликовали пользователи в Сети.

Отметим, Таисия Повалий ни разу не высказалась о вторжении России на территорию Украины. Когда в Украине идет война, которую враждебно развязала РФ, исполнительница без угрызений совести развлекает россиян.

А вот ее муж, продюсер Игорь Лихута, который также ни слова не сказал о войне в Украине, оказывается, поддерживает РФ и радуется убийствам украинцев.

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