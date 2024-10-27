Предательница Повалий после отбора имущества загрустила за огородом в Киеве и сравнила его с российским

Запроданка уже более 5 лет строит жизнь и карьеру в РФ.

Скандальная певица Таисия Повалий неожиданно сравнила свою прежнюю жизнь в Украине и нынешнюю в Москве.

Так, в комментарии пропагандистским журналистам предательница призналась, что во время проживания в Киеве она занималась садоводством. Впрочем, переехав в страну-агрессорку, она перестала высаживать растения, ведь там для этого не подходит почва. Теперь вместо овощей она наслаждается созерцанием елок.

"В Киеве у меня были грядки и неплохой урожай. Здесь у нас совершенно другой участок: другая земля, другие растения. Здесь нет такой земли, чтобы можно было что-то посадить и вырастить. Зато у меня на участке много елок: воздух чист, дышится отлично", — выдала Повалий.

Таисия Повалий / Фото: скриншот с видео

Сейчас поклонница Путина живет в частном доме в Москве. Повалий говорит, что имущество она купила в ипотеку уже во время войны. И добавила, что будет выплачивать долги менее 10 лет.

"Я дом купила в ипотеку. Сейчас регулярно плачу ежемесячные платежи. Дом мы купили подержанный, не новый. В нем до нас жили люди десять лет. Мы ничего не покупали особенного, потому что они оставили нам мебель. Ремонт тоже не делали. Сейчас это не обязательно. Пока мне все нравится", — призналась запроданка.

Напомним, недавно впервые за длительное время на связь вышел сын Таисии Повалий. Денис возмутился решением Высшего антикоррупционного суда конфисковать имущество мамы и удивил своей позицией.

У Повалий конфисковали люксовое авто и квартиру

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