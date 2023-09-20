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Предательница Повалий в РФ спела "Ти ж мене підманула" на концерте "Песни русского мира"

Предательница Повалий в РФ спела "Ти ж мене підманула" на концерте "Песни русского мира"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
374
Время на прочтение
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Предательница Повалий в РФ спела "Ти ж мене підманула" на концерте "Песни русского мира"

Таисия Повалий в Кремле / Фото: instagram.com/tpovaliy_best

Артистка "отличилась" очередным циничным поступком в России.

Певица-изменница Таисия Повалий не прекращает "отличаться" в России своими циничными поступками.

Артистка, которая поддерживает "русский мир" и активно продвигает в РФ нарратив о "братских народах", приняла участие в пропагандистском концерте "Песни русского мира", который на днях состоялся в Кремле. Там предательница вместе с Кубанским казачьим хором спела украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".

4 октября в РФ празднуют так называемые "День народного единства" и "День военной славы России" и именно в этот день этот "шабаш", в котором приняла участие запроданка, покажут на пропагандистских каналах.

Предательница Повалий в РФ приняла участие в концерте "Песни русского мира", где спела по-украински

Предательница Повалий в РФ приняла участие в концерте "Песни русского мира", где спела по-украински

Отметим, что Кубанский казачий хор, который исполняет украинские и российские песни, в 2014 году получил медаль "За освобождение Крыма и Севастополя". Отличие от кровавого российского диктатора хор получил за "за вклад в дело возвращения Крыма России".

Таисия Повалий в Кремле / © instagram.com/tpovaliy_best
Таисия Повалий в Кремле / Фото: instagram.com/tpovaliy_best
Таисия Повалий в Кремле / © instagram.com/tpovaliy_best
Таисия Повалий в Кремле / Фото: instagram.com/tpovaliy_best

Напомним, что несколько недель назад певица-путинистка Таисия Повалий приезжала в оккупированный Луганск, где почтила память убитых российских оккупантов, которых считает героями. Кроме того, запроданка восхваляла Россию.

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Дата публикации
Просмотры
374
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