Предательница Регина Тодоренко опозорилась циничным поступком в день ракетного удара по родной Одессе

Звезда-предательница Регина Тодоренко ошеломила своей реакцией на ракетные обстрелы ее родного города Одессы.

В ночь на 23 июля российская армия нанесла массированный ракетный удар по Одессе, в результате чего был разрушен исторический центр города и ранены мирные жители.

Однако, похоже, Тодоренко решила игнорировать кровавые преступления РФ. В то время, как в ее родном городе разбирают завалы разрушенных построек, беглянка кичится роскошным отдыхом в Турции.

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

На своей странице в Instagram Тодоренко поделилась видео, на котором показала, как развлекается со своими сыновьями и мужем-россиянином в Турции. В подписи к видео экс-ведущая "Орла и решки" рассказала, как прекрасно себя чувствует в "райском отеле" с частным пляжем и личным баги.

После такой публикации Сеть разразилась критикой в сторону предательницы. Украинцы выразили свое возмущение циничным поведением Тодоренко в день трагедии: "Больная на голову", "Какая она к черту одесситка? С*ка", "Она такая одесситка, как я королева Испании, "Она ноль для Одессы", "Продажая коза".

Предательница Регина Тодоренко цинично отреагировала на обстрел родной Одессы

Вспомнили Регине и то, что совсем недавно она мечтала вернуться в Одессу, где ее никто давно не ждет. Пока российская армия бомбит украинские города, Тодоренко продолжает зарабатывать кровавые рубли в Москве и развлекаться с артистами-путинистами.

Уже полтора года певица продолжает молчать о полномасштабном российском вторжении и скрывает их преступления. После прихода окупантов на украинские земли Тодоренко лишь цитировала нарратив пропагандистов о "братских народах, которые должны помириться". Теперь же беглянка делает вид, что ничего не происходит и платить налоги в РФ, которые идут на обстрелы ее родины.

Регина Тодоренко с мужем и сыном / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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