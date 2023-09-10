Предательница Регина Тодоренко опозорилась восхвалениями России в новом шоу пропагандистов

Беглеца снялась в российской копии программы "Орел и Решка".
Телеведущая-предательница Регина Тодоренко не только продолжает цинично молчать о войне в родной Украине, но и восхваляет страну-агрессорку.
Беглянка вместе с российским певцом Тимуром Родригезом стала ведущей нового шоу на пропагандистском телеканале. Теперь Регина зарабатывает кровавые рубли на том, что воспевает "красоту" России в тревел-шоу "Руссо-Экспрессо". Кстати, формат своего шоу пропагандисты украли у украинской программы "Орел и Решка", ведущей которой долгое время была Тодоренко.
"Мы с Тимуром объездили всю страну в поисках самых невероятных людей и достопримечательностей", — написала в своем Instagram предательница.
На заставке российского проекта Тодоренко превратилась в настоящую патриотку РФ — на фото она счастливо позирует в красной шапке-ушанке и держит чемодан с названиями городов РФ. А в самой программе запроданка восхваляет то, как хорошо в России и приглашает всех приехать на экскурсию по "прекрасной стране".
В Сети поведение скандальной ведущей вызвало большое возмущение. Украинцы "забросали" молчание гневными комментариями о ее циничности и предательстве.
- Позор! Деньги не пахнут?
- Продажаная тв*рь!
- Пока россияне бомбят родную Одессу, ты говоришь, как хорошо в РФ...
- Как живется на кровавых рублях?
Отметим, что с начала полномасштабной войны Тодоренко избрала сторону окупантов. Артистка осталась жить в РФ вместе со своим мужем-россиянином и двумя сыновьями. К тому же она продолжает участвовать в различных телешоу и развлекать россиян. О войне Тодоренко молчит – только в начале вторжения запроданка написала циничный пост о "дружестве народов".
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