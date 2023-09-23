Предательница Регина Тодоренко публично расхвалила российские города в шоу, которое РФ украла у Украины

Ведущая-предательница, уроженка Одессы Регина Тодоренко не перестает пробивать дно своими циничными поступками.

Так, Тодоренко, молчащая о войне в родной Украине и усердно строящая карьеру в стране-террористке России, на этот раз "отличилась" восхвалением российских городов в программе "Руссо-Экспрессо". Этот проект является аналогом украинского шоу "Орел и Решка" и, конечно, ведет это пропагандистское зло Тодоренко.

На своем YouTube-канале журналистка Янина Соколова объяснила, что на самом деле своими действиями творит украинка, хотя, уж точнее сказать, россиянка:

"Это не просто тревел-шоу, в котором "внеполитики" Регина что-то там вещает. Это реально пропагандистская машина. В чем смысл этой пропаганды? В том, что в этом шоу россиянам рассказывают, что "наша великая страна – самая лучшая, и в этой загнивающей вонючей Европе, что там вообще делать? В Америке, на этом Западе – проституция, повсюду наркотики, и санкции, и дорого!". Словом, очень неудобно там быть и все это загнивает, поэтому, "Россия-матушка вперед", – сказала Соколова.

Журналистка добавила, что это смешно, что украинка в России рассказывает в тревел-шоу о красотах этой страны. Также Тодоренко в проекте называет Сочи "русской Ривьерой", а Астрахань – южной Венецией и икорно-арбузной столицей России.

Регина Тодоренко в программе "Русо-Экспрессо"

В то же время изменница сама себе противоречит. После съемок пропагандистского шоу она напевала хвалебные песни российским городам, в которых побывала. В частности, Тюмень ее очень "закружила и влюбила".

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Однако в одном из постов в, кстати, запретном в РФ Instagram, Тодоренко заявила, что мечтает возить своих детей "на лучшие курорты мира и летать только бизнес-классом". Видимо, Тюмень Регина поразила, но не совсем.

"Если зайти в Instagram, то там она поет оды российским городам, которые посетила во время съемок. Вот как "закрутила и влюбила ее Тюмень". Не закрутила, и не поразила, и не влюбила, похоже, Регину ее родная страна. Вообще судьба родной страны ей пофиг. Упорно молчит о преступлениях РФ против Украины. При том что родители ведущей продолжают жить в Одессе, и знают все об обстрелах. Нарушить молчание Регину не подтолкнуло ни убийство ее бывшего парня в оккупированной Буче, ни другие преступления геноцида Росии против Украины. Более того, Регина заявляла о том, что Россия и Украина, по ее мнению, должны "помириться", – отметила Соколова.

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, недавно Регина Тодоренко заявила, что планирует приехать в родную Одессу. Однако вряд ли это удастся. Отметим, что из-за молчаливой поддержки российского вторжения СНБО в октябре прошлого года ввел санкции против певицы-предательницы.

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