Предательница Таисия Повалий "отличилась" неожиданными заявлениями о Революции достоинства на Майдане

Поклонница Путина выступила в РФ с детьми из Донбасса.
Певица-предательница Таисия Повалий, поддерживающая кровавого диктатора путина, вдруг вспомнила Революцию достоинства на Майдане Незалежности в 2013 году.
Путинистка вспомнила, как ей было страшно, когда на Крещатике бросали коктейли Молотова и убивали людей, а ее знакомые бежали из украинской столицы. По ее словам, у нее в голове до сих пор не укладываются события на Майдане. Правда, предательница забыла указать, почему это все началось и кто в этом виноват:
"Сказать, что было страшно, - это ничего не сказать! Смерти на Крещатике, самолет, убивший людей в центре Луганска, потом сожжение заживо людей в Одессе и танцы и возгласы радости на людских костях! Не укладывалось в голове! Не укладывалось в голове, как племянник пошел на Донбасс воевать, где живет родня! Не укладывалось никак!" – "разошлась" Повалий.
По словам предательницы, все это время она "героически работала над собой", поскольку поняла, что "только духовный мир может дать шанс человечеству на спасение".
Повалий добавила, что все эти воспоминания всплыли в ее голове после концерта с детьми из Донбасса, который она дала в россии.
"Мне выпала честь спеть дуэтом с 11-летним Игорем Гудрунц из города Стаханова! Я была счастлива пообщаться с молчаливым серьезным взрослым ребенком, который напомнил мне меня, серьезноую и немногословную за последние 8 лет", – заявила Повалий.
Этот циничный пост певицы-путинистки разгневал украинцев: "Когда проснется совесть? Или ее вообще не было, Тая?", "Закрыть въезд в Украину на 50 лет, пусть танцуют с Королевой в россии", "позорище продажное", "А дети, которые сегодня ночью погибли, не всколыхнули? Уже не вспоминала бы Украину, дно".
Отметим, что Таисия Повалий еще до начала полномасштабного вторжения жила и работала в россии. С началом войны изменница никак не комментировала вторжение россии в Украину и продолжает выступать в стране-террористке и развлекать россиян.
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