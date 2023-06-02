Предательница Таисия Повалий "отличилась" неожиданными заявлениями о Революции достоинства на Майдане

Певица-предательница Таисия Повалий, поддерживающая кровавого диктатора путина, вдруг вспомнила Революцию достоинства на Майдане Незалежности в 2013 году.

Путинистка вспомнила, как ей было страшно, когда на Крещатике бросали коктейли Молотова и убивали людей, а ее знакомые бежали из украинской столицы. По ее словам, у нее в голове до сих пор не укладываются события на Майдане. Правда, предательница забыла указать, почему это все началось и кто в этом виноват:

"Сказать, что было страшно, - это ничего не сказать! Смерти на Крещатике, самолет, убивший людей в центре Луганска, потом сожжение заживо людей в Одессе и танцы и возгласы радости на людских костях! Не укладывалось в голове! Не укладывалось в голове, как племянник пошел на Донбасс воевать, где живет родня! Не укладывалось никак!" – "разошлась" Повалий.

Таисия Повалий в РФ выступила с детьми из Донбасса / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

По словам предательницы, все это время она "героически работала над собой", поскольку поняла, что "только духовный мир может дать шанс человечеству на спасение".

Повалий добавила, что все эти воспоминания всплыли в ее голове после концерта с детьми из Донбасса, который она дала в россии.

"Мне выпала честь спеть дуэтом с 11-летним Игорем Гудрунц из города Стаханова! Я была счастлива пообщаться с молчаливым серьезным взрослым ребенком, который напомнил мне меня, серьезноую и немногословную за последние 8 лет", – заявила Повалий.

Этот циничный пост певицы-путинистки разгневал украинцев: "Когда проснется совесть? Или ее вообще не было, Тая?", "Закрыть въезд в Украину на 50 лет, пусть танцуют с Королевой в россии", "позорище продажное", "А дети, которые сегодня ночью погибли, не всколыхнули? Уже не вспоминала бы Украину, дно".

Отметим, что Таисия Повалий еще до начала полномасштабного вторжения жила и работала в россии. С началом войны изменница никак не комментировала вторжение россии в Украину и продолжает выступать в стране-террористке и развлекать россиян.

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