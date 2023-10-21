Предательница Таисия Повалий показала россиянам, как ее изуродовал хирург: "Гель сросся с мышцами"

Певица-предательница Таисия Повалий пожаловалась россиянам, что стала жертвой неудачной косметической процедуры, навсегда изменившей ее внешность.

То, что путинистка является частой клиенткой пластических хирургов, ни для кого не секрет – стоит на нее просто посмотреть. Впрочем, теперь горе-артистка рассказала, как ей однажды не повезло с уколом красоты.

Таисия Повалий с сыном

Как пишет ряд РосСМП, Повалий одной из первых решилась ввести себе в лицо биополимерный гель. После чего у нее появилась асимметрия – одна щека стала больше другой:

"Я одной из первых пострадала. Мне ввели биополимерный гель. Тогда еще не было нынешних, современных средств, например, гиалуроновой кислоты. Но появился этот гель. И мы все дружными рядами пошли его колоть. А он не рассасывается. Но тогда мы об этом не знали", — пожаловалась Повалий.

Она отметила, что асимметрия на лице появилась из-за того, что врач ввел разную дозу препарата. Изменница призналась, что она не сможет исправить эту ошибку работника медицины даже хирургическим путем:

"Он у меня со временем сросся с мышцами. Убрать его теперь невозможно. Вот так и живу. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже пристрастилась и выравниваю этот изъян с помощью грима. Приходится чуть дольше делать макияж", – рассказала артистка.

Таисия Повалий

Таисия Повалий

Таисия Повалий

Анонсировала предательница и, между тем, свой сольный концерт в России, который планирует отыграть в честь своего 60-летнего юбилея. Также путинистка добавила, что раньше творческие юбилеи ей мешало отпраздновать "то одно, то другое":

"Я отмечала на сцене только сорок лет. После этого как-то не получилось: то одно, то второе, то третье… Я решила, что 60 лет буду праздновать большим концертом. Надеюсь, все получится", — сказала предательница.

Напомним, что после полномасштабного российского вторжения Таисия Повалий осталась жить и работать в РФ. Более того, артистка оказалась путинисткой и поклонницей "русского мира". Она разрешает себе на концертах в России петь украинские песни, при этом признается стране-террористке в любви. А месяц назад Повалий ездила в оккупированный Луганск, где пела для российских военных и восхваляла Россию.

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