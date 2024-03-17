Певица-предательница и Z-патриотка Таисия Повалий получила российское гражданство.

Об этом горе-артистка рассказала на странице в Instagram. Она разместила фотографию, где изображена на избирательном участке в Москве. При этом она позирует на фоне баннера с надписью "Выборы президента России 15-17 марта", а в руках поклонница Путина держит российский паспорт и улыбается.

Таким образом, предательница сообщила, что теперь она является гражданкой России, а также рассказала, что впервые проголосовала на выборах:

"Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня переполняет невероятная гордость из-за того, что я являюсь частью великого народа", — сказала путинистка.

Таисия Повалий получила российский паспорт / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Кстати, несмотря на то, что она получила российское гражданство, Повалий считает себя украинкой. Недавно в интервью одному из РосСМП предательница заявила, что она "советско-российская украинка", после чего получила кучу эпитетов от украинцев, как она на самом деле могла бы себя назвать.

Напомним, пока одна радуется, другая надеется. Еще одна горе-певица Ани Лорак, продававшаяся за кровавые российские рубли, планирует стать россиянкой. Российские СМП пишут, что предательница уже подала все необходимые документы на получение российского гражданства.

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