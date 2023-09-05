Предательница Таисия Повалий приехала в оккупированный Луганск развлекать оккупантов и восхвалять Россию

Скандальная артистка подыграла российской пропаганде.
Певица-предательница Таисия Повалий активно поддерживает войну в Украине и захватническую политику России.
Если же раньше скандальная исполнительница разъезжала с пропагандистскими концертами по городам РФ, то сейчас она приехала на оккупированную российскими военными территорию Украины, а именно в Луганск. Предательница прибыла туда неспроста, а развлекать и восхвалять оккупантов и их преступления.
В частности, в оккупированном Луганске скандальная Повалий выступила на концерте по случаю открытия мемориального комплекса, где, в частности, чествуют участников войны в Украине, которые вторглись на территорию суверенной страны и ежедневно убивают невинных людей.
На концерте предательница Повалий выступала и для российских оккупантов, которые в военной форме сидели в зале. Компанию на сцене скандальной певице составили путинисты Александр Михайлов, Лариса Долина, Сергей Шакуров и другие.
Выступая на пропагандистских концертах, Повалий оправдывает преступления оккупантов, поддерживает вторжение России в Украину и оккупацию украинских территорий.
Напомним, недавно Таисия Повалий отметилась заявлениями о любви к России, а также выдала порцию бреда об Украине.
Читайте также: