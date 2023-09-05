Предательница Таисия Повалий приехала в оккупированный Луганск развлекать оккупантов и восхвалять Россию

Певица-предательница Таисия Повалий активно поддерживает войну в Украине и захватническую политику России.

Если же раньше скандальная исполнительница разъезжала с пропагандистскими концертами по городам РФ, то сейчас она приехала на оккупированную российскими военными территорию Украины, а именно в Луганск. Предательница прибыла туда неспроста, а развлекать и восхвалять оккупантов и их преступления.

Предательница Таисия Повалий в Луганске / Фото: скриншот с видео

В частности, в оккупированном Луганске скандальная Повалий выступила на концерте по случаю открытия мемориального комплекса, где, в частности, чествуют участников войны в Украине, которые вторглись на территорию суверенной страны и ежедневно убивают невинных людей.

Предательница Таисия Повалий в Луганске / Фото: скриншот с видео

На концерте предательница Повалий выступала и для российских оккупантов, которые в военной форме сидели в зале. Компанию на сцене скандальной певице составили путинисты Александр Михайлов, Лариса Долина, Сергей Шакуров и другие.

Выступая на пропагандистских концертах, Повалий оправдывает преступления оккупантов, поддерживает вторжение России в Украину и оккупацию украинских территорий.

Напомним, недавно Таисия Повалий отметилась заявлениями о любви к России, а также выдала порцию бреда об Украине.

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