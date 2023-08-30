Предательница Таисия Повалий выдала порцию бреда об Украине и опозорилась заявлениями о любви к России

Скандальная исполнительница подыграла российской пропаганде.
Певица-предательница Таисия Повалий, которая активно поддерживает захватническую политику путина, оболгала Украину и спела о любви к стране-агрессоре россии.
На днях в россии прошли пропагандистские концерты, где восхваляли оккупантов и войну. В частности, предательница Повалий выступила сразу в двух городах – Уфе и Кемерово. Что цинично, названия концертов имели пропагандистские нарративы. В частности, в Уфе — "Время героев", тем самым прославляя преступления российских военных, а вот в Кемерово вообще "ПесниZаРодину", где сразу же бросается в глаза террористический символ Z, который оккупанты рисовали на технике, когда начали полномасштабное вторжение в Украину.
Между тем предательница Таисия Повалий не стесняется подыгрывать российской пропаганде, делать циничные заявления об Украине и признаваться в любви к россии.
В Кемерово скандальная исполнительница спела на фоне террористического символа Z. Вокруг предательницы на сцене бегали танцовщицы в кокошниках.
А вот в Уфе исполнительница начала прославлять россию и признаваться в любви стране-агрессору, которая ежедневно обстреливает украинские земли и убивает невинных людей.
"Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. россия, я люблю тебя. Люблю вас, мои дорогие", — цинично обратилась к россиянам певица-предательница.
Более того, после концертов скандальная Повалий охотно давала интервью российским пропагандистам, где врала и поливала грязью Украину. Она заявила, что "украинцы духовно не воспитаны", именно поэтому, по мнению предательницы, случилась Революция достоинства.
"В наше время обязательно нужны песни патриотические. Время такое, понимаете. Чем больше на нас хотят посягнуть, тем мы должны быть сплоченнее, быть патриотически настроены, должны видеть, быть вместе. Я думаю именно такие песни воспитывают ту молодежь, которую нельзя было потом вот так вот подкупить… Когда был переворот в Украине, я жила там… Я знаю на своем опыте, как это сложно и как людям не хватало духовного воспитания, чтобы все переживали за семьи, чтобы все думали о своем будущем. Поэтому патриотическая песня воспитывает духовность. И я уверена, что будущее у россии велико. И наша молодежь – она могущественная, она мудрая", — выдала бред Повалий.
Напомним, Таисия Повалий уже давно показала свою позицию касательно вторжения россии в Украину. Скандальная певица до полномасштабной войны жила и работала в россии. Когда страна-агрессор начала вторжение, мнение Повалий не изменилось. Она осталась в россии, поддержала войну и активно подыгрывает пропаганде. За свою позицию певица-предательница в октябре 2022 года попала под санкции от СНБО.
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