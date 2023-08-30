Предательница Таисия Повалий выдала порцию бреда об Украине и опозорилась заявлениями о любви к России

Певица-предательница Таисия Повалий, которая активно поддерживает захватническую политику путина, оболгала Украину и спела о любви к стране-агрессоре россии.

На днях в россии прошли пропагандистские концерты, где восхваляли оккупантов и войну. В частности, предательница Повалий выступила сразу в двух городах – Уфе и Кемерово. Что цинично, названия концертов имели пропагандистские нарративы. В частности, в Уфе — "Время героев", тем самым прославляя преступления российских военных, а вот в Кемерово вообще "ПесниZаРодину", где сразу же бросается в глаза террористический символ Z, который оккупанты рисовали на технике, когда начали полномасштабное вторжение в Украину.

Между тем предательница Таисия Повалий не стесняется подыгрывать российской пропаганде, делать циничные заявления об Украине и признаваться в любви к россии.

Предательница Таисия Повалий / Фото: скриншот с видео

В Кемерово скандальная исполнительница спела на фоне террористического символа Z. Вокруг предательницы на сцене бегали танцовщицы в кокошниках.

А вот в Уфе исполнительница начала прославлять россию и признаваться в любви стране-агрессору, которая ежедневно обстреливает украинские земли и убивает невинных людей.

"Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. россия, я люблю тебя. Люблю вас, мои дорогие", — цинично обратилась к россиянам певица-предательница.

Более того, после концертов скандальная Повалий охотно давала интервью российским пропагандистам, где врала и поливала грязью Украину. Она заявила, что "украинцы духовно не воспитаны", именно поэтому, по мнению предательницы, случилась Революция достоинства.

Предательница Таисия Повалий / Фото: скриншот с видео

"В наше время обязательно нужны песни патриотические. Время такое, понимаете. Чем больше на нас хотят посягнуть, тем мы должны быть сплоченнее, быть патриотически настроены, должны видеть, быть вместе. Я думаю именно такие песни воспитывают ту молодежь, которую нельзя было потом вот так вот подкупить… Когда был переворот в Украине, я жила там… Я знаю на своем опыте, как это сложно и как людям не хватало духовного воспитания, чтобы все переживали за семьи, чтобы все думали о своем будущем. Поэтому патриотическая песня воспитывает духовность. И я уверена, что будущее у россии велико. И наша молодежь – она могущественная, она мудрая", — выдала бред Повалий.

Напомним, Таисия Повалий уже давно показала свою позицию касательно вторжения россии в Украину. Скандальная певица до полномасштабной войны жила и работала в россии. Когда страна-агрессор начала вторжение, мнение Повалий не изменилось. Она осталась в россии, поддержала войну и активно подыгрывает пропаганде. За свою позицию певица-предательница в октябре 2022 года попала под санкции от СНБО.

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