Предательница Яна Соломко сбежала из России и неожиданно заговорила на украинском

Скандальная певица в очередной раз удивила пользователей своим поведением.
Певица-предательница Яна Соломко, прославлявшая преступления оккупантов, неожиданно через полтора года полномасштабной войны уехала из страны-агрессора России.
Скандальная исполнительница уехала не где-нибудь, а в США. Теперь Соломко вместе с дочерью живет в Майами, штат Флорида. Там скандальная певица отдала свою дочь в школу.
Более того, предательница, которая прославляла преступления российских оккупантов и посвящала им песни, неожиданно заговорила на украинском. Соломко, когда отдавала дочь в школу, поздравила всех с Днем знаний.
Пользователи Сети были возмущены таким поведением предательницы. Они упрекнули ее в том, что та переобулась и пользуется украинским паспортом, хотя сама поддержала войну и предала Украину.
- То есть давать интервью, что ее парень воюет за Россию, а теперь прикрываться украинским паспортом? На вашем фоне даже Ани Лорак порядочный человек!
- Уже из России поперли? Что, карьера не получается? Но хоть Украину не позорь, не пиши на украинском
- Переобулась, пока летела… Настолько скользких людей впервые вижу
- Интересно, а в США знают, что ты спонсировала терроризм?
Отметим, Яна Соломко с 2020 года жила в России и строила там карьеру. Когда в Украине началась полномасштабная война, скандальная певица неожиданно поддержала действия страны-агрессора. В частности, она выступала на пропагандистских концертах и выпускала песни, где восхваляла российских оккупантов и мечтала о победе РФ в войне.
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