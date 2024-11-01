Предательнице Ани Лорак отказали в гражданстве РФ: блогер рассказал о серьезных проблемах у певицы

Скандальная певица-предательница Ани Лорак в России предстала перед серьезными проблемами.

По крайней мере, именно так утверждает блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники. По его информации, Россия отклонила заявление скандальной Лорак на гражданство. Произошло это якобы из-за проблем у певицы с финансами и из-за родного брата, который находится в Украине и о деятельности которого она наврала в документах.

"Украина позволила Каролине продлить свой патент на собственный псевдоним еще на 10 лет. Заявление на российское гражданство ей отклонили, но там еще есть время на рассмотрение. У нее проблемы из-за финансовых махинации, плюс брат, глазами РФ, ненадежен, и она соврала в заявлении на российское гражданство о роде его деятельности", — утверждает Беспалов.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

В настоящее время артистка, по информации блогера, столкнулась с тем, что не может иметь бизнес в РФ под собственным именем, ведь от нее не принимают заявок. Так что скандальная певица якобы хочет получить гражданство Израиля или вид на жительство в европейской стране.

"Она в России уже не может иметь бизнес на собственное имя. От нее просто не принимают заявления, только ИП как для иностранцев с повышенным процентом налогов. Она брала консультацию, как получить гражданство Израиля. Сейчас она хочет получить вид на жительство в Испании", – добавил Беспалов.

В подтверждение своих слов блогер предоставил документы. Однако они были датированы далеким 2019 годом.

Лорак пыталась зарегистрировать за границей свой бренд

Напомним, недавно Ани Лорак давала интервью российскому актеру-путинисту Станиславу Ярушину, в ходе которого случайно заговорила на украинском. Когда певица осознала, что сделала, просто посмеялась над этим.

Предательница Ани Лорак случайно заговорила с пропагандистами на украинском

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