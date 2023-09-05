Певица-предательница Ани Лорак активно работает на российском телевидении, развлекает жителей РФ и зарабатывает кровавые рубли.

В частности, она стала судьей одного из шоу-талантов, где выступают дети, которые остались без родителей. К слову, в целях пропаганды Россия может использовать на шоу и украинских детей, которых незаконно вывезла из страны.

Тем не менее, для предательницы это не стало проблемой работать вместе с другими артистами-путинистами Алексеем Воробьевым, Люсей Чеботиной и Игорем Крутым, которые активно поддерживают войну в Украине.

Предательница Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Однако еще во время анонса шоу Ани Лорак активно критиковали, а после выхода первого выпуска скандальную исполнительницу еще больше затравили. К слову, артистку раскритиковали не только украинцы, но и россияне. Правда, если первые возмущены тем, что Лорак поддерживает развязанную Россией войну в Украине, то вторые заявляют, что та недостаточная патриотка РФ с запятнанной репутацией: "Гнать поганой метлой", "какой-то очередной абсурд", "ну и позор, как вокалиста дерьмовая, так еще и нарядилась так для детского шоу".

Напомним, предательнице Ани Лорак в России живется не сладко. Концерты скандальной певицы отменяют не только за рубежом, но и в РФ. Каждый день предательнице прилетает немало хейта. Впрочем, Лорак все же пытается остаться на плаву, поэтому пошла зарабатывать кровавые рубли на детское шоу талантов. Что цинично, каждый день оккупанты убивают невинных украинских детей. Впрочем, предательнице на это все равно.

Читайте также: