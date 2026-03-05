Предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль в провале ее карьеры в Украине: "Мне перекрывали пути"

Ани Лорак и Тина Кароль

Певица-предательница Ани Лорак наехала на украинскую артистку Тину Кароль с обвинениями.

Скандальная артистка, которая выбрала молчать об агрессии России, решила найти крайнего в провале ее карьеры в Украине. Исполнительница в интервью россиянам выдала, что якобы была вынуждена переехать в РФ. Мол, ее успех "некоторым не давал покоя". Кроме того, Ани Лорак выдала, что ей еще и ставили ультиматум: или она остается в Украине, или едет в РФ. Артистка выбрала именно Россию, потому что хотела дальше развиваться.

"Это все совпало после "Евровидения". В 2008-2010 годах пошел мой пик гастролей в России. Я была народной артисткой Украины. Эта награда и тот успех, который налетел на меня, конечно, вызвал у каких-то людей неприятные чувства... Я завоевала все, что возможно в этой стране. Нужно двигаться дальше, развиваться. И тебе просто говорят: или ты должна остаться, или мы тебя перекрываем", - выдала Ани Лорак.

Ани Лорак / © instagram.com/anilorak

Скандальная певица говорит, что не могла развивать карьеру в Украине, ведь ее якобы травили и выживали: "Я чувствовала травлю, да, мне перекрывали пути. Я это чувствовала. Как будто из тюбика выжимали, как зубную пасту. У меня было так, будто меня выжимали".

Российская пропагандиста, которая брала интервью у Лорак, зацитировала слова режиссера Олега Боднарчука, где тот говорит, как "Тина Кароль не пускала Лорак в Украину". Певица-предательница согласилась с его высказыванием, отметив, что "мнение не безосновательное" и "об этом говорят все".

"Это его мнение, наверное, не безосновательное, потому что об этом говорят все. Когда я эту лавину на себе почувствовала, к кому мне пойти разбираться? Я это чувствовала на себе... Но я понимала, что мне надо идти дальше. Когда включаются против тебя на уровне страны, что я должна сделать?" - выдала Лорак.

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

Впрочем, скандальная певица забыла напомнить, что крах ее карьеры в Украине совпал с аннексией Крыма и вторжением РФ на Донбасс. Ани Лорак тогда решила отмалчиваться о российской агрессии. Кроме того, артистка не стыдилась и в дальнейшем оставаться в России и зарабатывать там кровавые рубли. Конечно, украинцев возмущало молчание Ани Лорак, из-за чего та столкнулась с бойкотом. Кстати, полномасштабная война в Украине и ужасные преступления российских оккупантов не изменили позиции артистки. Она и в дальнейшем выбирает оставаться в стране-агрессоре и даже получила гражданство России.

