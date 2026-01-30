- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 280
- Время на прочтение
- 1 мин
Предательница Елка тайно вышла замуж: в Сети раскрыли ее звездного мужа родом из Украины
Супруги поселились на РФ и боятся афишировать свои отношения.
Скандальная певица родом из Ужгорода Елизавета Иванцив, выступающая под псевдонимом Елка, сообщила о своем замужестве.
В своем Instagram Елка опубликовала кадры, где появилась рядом с мужчиной и продемонстрировала кольцо. Никаких объяснений или имен избранника она не озвучила, однако внимательные пользователи Сети быстро узнали ее избранника.
По версии подписчиков в комментариях, мужем певицы стал Рожден Ануси — украинский певец родом из Одессы. Елка официально не подтверждала эти предположения, однако оба артиста подписаны друг на друга в соцсетях, что лишь усиливает слухи об их отношениях.
Рожден Ануси стал известным после участия во втором сезоне шоу «Голос страны». Также он был участником восьмого сезона реалити «Холостяк» и пробовал свои силы в нацотборе на «Евровидение-2017». Впоследствии певец решил развивать карьеру в России. Сейчас он гастролирует по российским городам, выпускает песни на языке страны-агрессора и ограничил доступ к своему Instagram для украинских пользователей.
Примечательно, что Рожден, как и Елка, публично не высказывали четкой позиции относительно полномасштабной войны против Украины. Оба артиста продолжают работать на российском рынке и зарабатывать кровавые рубли.