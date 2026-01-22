Предательница Любовь Успенская после отречения от Украины поплатиться за свои выступления перед оккупантами

Любовь Успенская / © instagram.com/uspenskayalubov_official

Реклама

Российскую певицу-запродавщицу Любовь Успенскую официально внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующее решение было принято 22 января во время заседания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В медиарегуляторе объяснили, что основанием для такого шага стали результаты системного мониторинга медиа и социальных сетей, а также анализ открытых источников. По выводам Нацсовета, публичная деятельность 71-летней артистки имеет признаки поддержки вооруженной агрессии России против Украины и легитимизации оккупации украинских территорий.

Любовь Успенская / © instagram.com/uspenskayalubov_official

В регуляторе отметили, что Успенская неоднократно оправдывала действия государства-агрессора, участвовала в пропагандистских мероприятиях на временно оккупированных территориях, а также незаконно посещала Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Кроме этого, в своих заявлениях она открыто поддерживала российские военные формирования.

Реклама

Отдельно Нацсовет напомнил о визите певицы в Донецкую область в июле 2024 года, где она развлекала российских захватчиков. Также в ведомстве подчеркнули, что это решение не является первым ограничительным шагом в отношении Успенской. Еще 7 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против нее санкции.

Любовь Успенская о войне в Украине — что известно о ее позиции

Путинистка родилась в Киеве и окончила Киевское музыкальное училище имени Глиэра. Свою творческую карьеру она начинала в барах украинской столицы, однако впоследствии переехала в Россию, где и выстроила дальнейший путь в жанре шансона.

Несмотря на то, что исполнительница некоторое время проживала в США и имеет американский паспорт, она неоднократно подчеркивала, что считает для себя принципиальным быть гражданкой России и публично называет себя ее «патриоткой». Более того, еще в 2024 году Успенская получила российское гражданство.

Реклама

Любовь Успенская / © instagram.com/uspenskayalubov_official

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Успенская долгое время воздерживалась от четких заявлений. Впрочем, впоследствии она открыто поддержала путинский режим, фактически став на сторону государства-агрессора и предав страну, в которой родилась.

Напомним, российская армия ежедневно обстреливает мирные города Украины и целится по гражданским домам и критической инфраструктуре. Это оставило ряд украинцев без света и тепла. Актер Павел Текучев признался, как без электроэнергии сохраняет тепло в квартире.