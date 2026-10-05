Предательница Оксана Марченко с ужасными ранами на теле пожаловалась на загадочную болезнь

Оксана Марченко / © УНИАН

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Скандальная ведущая-предательница Оксана Марченко показала ужасные раны на теле и пожаловалась на загадочную болезнь.

Незадолго до начала полномасштабной войны в Украине одиозная телеведущая уехала в РФ. Там она ведет не слишком публичный образ жизни. Тем не менее, порой скандальная Оксана Марченко появляется на пропагандистских телеканалах, как на этот раз. Ведущая-предательница вышла в эфир, где, среди прочего, рассказала о своей загадочной болезни. Оксана Марченко выдала, что на ее теле появились страшные раны, ожоги, которые не исчезали, что ей пришлось ходить в закрытой одежде.

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«У меня восемь ран на груди, вот у меня такие ожоги. Было восемь таких ужасных. Даже не покрытые рубцами. Они были такого яркого цвета. Я носила высокие водолазки, потому что это было ужасно», — пожаловалась ведущая.

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Именно об этих ранах на теле говорила Оксана Марченко. / © скриншот с видео

Скандальная ведущая не стала раскрывать, откуда у нее появились те раны и ожоги. Вместо этого она рассказала, как у нее все быстро зажило. Скандальная ведущая выдала на пропагандистском канале, что «исцелилась». Якобы во время паломничества, священник наклонил ее к святым мощам, а к утру все раны и ожоги чудом исчезли. При этом Оксана Марченко не стала уточнять, обращалась ли к медикам и применила ли какие-то методы лечения. Вместо этого она только подыгрывала пропаганде.

«Утром я проснулась с совершенно чистой кожей. Кто-то может сказать, что, конечно, зажило и так далее. Я даже не пытаюсь никого убедить», — выдала ведущая.

Оксана Марченко утверждает, что фото сделаны с разницей в один день, но верится в это сложно / © скриншот с видео

Отметим, Оксана Марченко является женой беглого пророссийского политика Виктора Медведчука. Когда началась полномасштабная война в Украине, она предала свою родную страну. Вместо этого скандальная ведущая выбрала сторону России и захватническую политику кремлевского диктатора путина. Оксана Марченко находится под санкциями от СНБО. Ведущую обвиняют в финансировании войны против Украины. С апреля 2023 года предательница находится в розыске.

Напомним, актер родом из Одессы Максим Дрозд также стал предателем. Недавно его младшая сестра Клавдия Дрозд рассказала, общается ли с ним.

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