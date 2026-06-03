Предательница Повалий после получения приговора и конфискации имущества в Украине подалась просить помощи в РФ

Таисия Повалий

Реклама

Певица-предательница Таисия Повалий после получения приговора и конфискации имущества в Украине подалась просить помощи в России.

В команде скандальной артистки пожаловались, что, мол, Россия недостаточно ей благодарна за позицию. Отмечается, Таисия Повалий показала свою приверженность диктатору путину, яро поддерживала войну, развлекала россиян, многим пожертвовала, а взамен ничего не получила.

«Понимаете, Таисия Николаевна пожертвовала многим ради России, она выходила в эфиры, говорила о своей позиции, поддерживала сво, надеясь, что ее город освободят и все вернут. А у нас не спешили благодарить. Она бродила по съемным квартирам, выступала в регионах. Почему другим все, а ей ничего?» — выдали в команде предательницы.

Реклама

Таисия Повалий / © скриншот с видео

У Таисии Повалий также пожаловались, что, мол, к другим украинским артистам-предателям российская власть более благосклонна. Поэтому, они надеются, что и позицию Повалий отметят, в частности, домом, новыми песнями, деньгами и наградами.

«Николаевна часто вздыхает, когда видит, насколько щедра власть с ее земляками. Но говорит, что не может быть такой пронырой, как некоторые, надо уважать себя. Каждому семени свое время. И теперь ей точно все возместят — и дом, и песни новые будут, и деньги, и награды», — говорят в команде артистки.

Отметим, Таисия Повалий предала Украину и стала на сторону России в войне. Артистка не только поддерживает захватнические действия РФ, но и участвует в пропагандистских мероприятиях, развлекает россиян и всячески призывает к оккупации Украины. Наконец, Таисию Повалий лишили украинских наград, конфисковали у нее все имущество, в том числе и права на песни, а также заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Очевидно, когда предательница поняла, что в Украине ей окончательно ничего не светит, то решила просить помощи у России, чтобы там ей отплатили за утраченное.

Напомним, недавно артистка Алла Кудлай раскритиковала Таисию Повалий. Исполнительница также раскрыла их давний конфликт.

Реклама

Новости партнеров