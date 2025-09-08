Предательница Повалий пожаловалась на свое положение и заговорила об угрозах убить ее: "Это был шок"

Таисия Повалий

Одиозная певица Таисия Повалий жалостливо высказалась о последствиях своей предательской позиции и как сейчас живет в государстве-террористке.

По словам артистки, после переезда она потеряла друзей, сцену и поддержку публики.

Повалий также заявила, что получала угрозы после своего решения переехать с матерью в Подмосковье. В Украине же ее дом обыскали, недвижимость арестовали. Новую жизнь в РФ она начинала с "небольших сбережений" — около 10 тысяч долларов, которые накопила ее мать.

"Для меня это был шок. Я не верила, что тебя все любят, обожают, а потом в один момент ты просто оказался предателем. Мне даже угрожали. Они угрожали прийти домой и убить всех. Было страшно", — заявила она росмедиа.

Позиция Таисии Повалий относительно войны в Украине

Таисия Повалий еще с 2022 года находится под санкциями из-за открытой поддержки войны России против Украины. Осенью того же года против певицы ввели ограничения, а в октябре 2024-го Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать ее имущество в Украине, элитный автомобиль и права на песни.

Сын артистки Денис Повалий, который живет в Европе, сначала публично открещивался от взглядов матери, однако впоследствии начал защищать ее, называя решение суда "советскими методами". Он подал апелляционную жалобу, однако Апелляционная палата ВАКС оставила решение первой инстанции в силе.

Более того, Денис привлек к этому и своего 5-летнего сына Демьяна. Мальчика сняли на видео с просьбой "не забирать дом бабушки", однако такие методы воздействия не подействовали. Суд окончательно подтвердил конфискацию активов Повалий, которая до сих пор поддерживает захватническую политику Кремля.

Напомним, недавно Антон Лирник неожиданно вспомнил Украину и признавался, что из-за войны потерял все. Он осудил артистов, которые продолжают работать в России.