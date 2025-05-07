Предательница Таисия Повалий пробила дно ложью об Украине и восхвалением преступлений России

Таисия Повалий / © instagram.com/tpovaliyofficial

Реклама

Певица Таисия Повалий, котороя является ярой поклонницей политики путина, пробила дно очередной ложью об Украине.

Предательница не перестает подыгрывать пропаганде и активно ходит на разные проекты на российские телеканалы. На этот раз она выдала порцию бреда о "Господь с нами". Скандальная артистка убеждает, что РФ бережет человечество, тем временем в Украине все делается для того, чтобы его уничтожить. Правда, Таисия Повалий забыла напомнить, что россияне вторглись на территорию независимой страны и ежедневно убивают невинных людей.

Кроме того, путинистка не забыла похвалить преступления России, а именно ужасную войну, которую страна-агрессор развязала в Украине. Певица-предательница поддержала оккупантов и цинично пожелала РФ победы.

Реклама

"Я вам хочу сказать на полном серьезне. Господь бережет Россию и бережет человечество здесь от вымирания, потому что наша вера, наш генофонд – они и есть божественные и как продолжение цивилизации. Потому что там, на мой взгляд, все делается для того, чтобы человечество уничтожить. Не мне их судить, но я верю, что Господь именно здесь в России с нами, именно Господь хранит всех нас и именно Господь приведет нас к победе", - выдала скандальная артистка.

Отметим, что еще до начала полномасштабной войны Таисия Повалий славилась своими пророссийскими взглядами. Вторжение оккупантов 24 февраля 2022 года и преступления, которые они совершают на украинских землях, не изменили мнение предательницы. Она осталась в России, поддержала войну и зарабатывает кровавые рубли. За такую позицию Повалий оказалась под санкциями от СНБО, а осенью прошлого года у нее конфисковали имущество в Украине и лишили ее государственных наград.

Впрочем, предательницу это, очевидно, не волнует. Более того, она не отказывается в РФ петь россиянам украинские песни, в частности, композицию легендарного Владимира Ивасюка – "Червона Рута". Недавно сестра композитора раскритиковала такой поступок Повалий и обвинила ее в воровстве.