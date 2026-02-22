Предательница Таисия Повалий разозлила порцией циничного бреда об оккупации Украины

Таисия Повалий / © instagram.com/tpovaliy_best

Певица-предательница Таисия Повалий выдала новую порцию циничного бреда об оккупации Украины.

Скандальная артистка уже давно выбрала Россию и даже получила соответствующее гражданство. Но это не мешает исполнительнице периодически вспоминать свои украинские корни, чтобы очередной раз подыгрывать российской пропаганде. На этот раз предательница Таисия Повалий выдала циничное заявление об оккупации Украины. В интервью пропагандистам скандальная певица размечталась о "русском" Киеве, мол, когда "народы объединятся, то воцарится добро". Однако артистка упускает тот момент, что именно Россия своим вторжением в Украину развязала войну и стала виновницей в нарушении мира.

"Не знаю, будет ли Украина. Мне нужно, чтобы Киев был наш, русский. Как я чувствую, моя миссия - воссоединение славянских народов. Я считаю, что основа славянских людей - это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в нашу семью вернутся все сестры - малая россия, белая россия, слава Богу, с нами, и большая россия, - тогда на всей планете воцарится добро, потому что сейчас все же очень много зла", - выдала скандальная певица.

Таисия Повалий

Однако, вполне вероятно, что Таисия Повалий мечтает о возвращении в Киев только по той причине, что у нее здесь есть имущество. Правда, в 2024 году активы исполнительницы конфисковали в пользу государства. Конечно же, в разговоре с пропагандистами РФ певица-предательница не забыла и об этом упомянуть.

Отметим, Таисия Повалий еще до полномасштабной войны поддерживала захватнические действия РФ. Преступления оккупантов на украинских землях не изменили позицию певицы. Она цинично радуется оккупации части Украины и яро поддерживает действия российских властей. За антиукраинскую деятельность Таисия Повалий в октябре 2022 года попала в санкционный список. Осенью 2024-го Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации активов певицы в пользу государства. Кроме того, певицу лишили всех государственных наград.