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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
436
Время на прочтение
2 мин

Предательницу Жанну Бадоеву разоблачили на лжи об украинском гражданстве: в СМИ всплыли судебные документы

Ведущая почти два года через суды добивается загранпаспорта Украины, проживая в Италии.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Жанна Бадоева

Жанна Бадоева / © instagram.com/zhanna_badoeva

Телеведущая Жанна Бадоева, которая после начала полномасштабной войны продолжила работать на российском телевидении и находиться под украинскими санкциями, оказалась в центре нового скандала.

Как выяснили журналисты oboz.ua, ее публичные заявления многолетней давности об отказе от украинского гражданства могут не соответствовать действительности. Так, еще в 2019 году Бадоева заявляла, что после женитьбы на бизнесмене Василии Мельничином получила итальянское гражданство и отказалась от украинского. В то же время, судебные материалы, обнародованные в СМИ, свидетельствуют, что в октябре 2024 года на ее имя был оформлен новый загранпаспорт гражданки Украины.

После изготовления документа телеведущая в 2025 году обратилась в суд, требуя обязать государственное предприятие по изготовлению документов доставить паспорт в его представительство в Италии и выдать его там лично. Впрочем, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Судебное дело / © oboz.ua

Судебное дело / © oboz.ua

После этого Бадоева подала апелляционную жалобу, однако и Шестой апелляционный административный суд не принял ее сторону. Впоследствии телеведущая обратилась уже в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда. Производство по делу открыто, однако окончательного решения пока нет.

Журналисты также обратили внимание, что в официальном санкционном списке СНБО, введенном в действие указом президента Украины Владимиром Зеленским, Жанна Бадоева указана как гражданка Украины. Это также противоречит ее прежним заявлениям о якобы утрате украинского гражданства.

Жанна Бадоева / © instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоева / © instagram.com/zhanna_badoeva

Пока официально неизвестно, почему телеведущая не приезжает в Украину, чтобы получить готовый документ лично. В то же время, в СМИ предполагают, что этому могут препятствовать введенные против нее украинские санкции.

Напомним, в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении Жанны Бадоевой сроком на 10 лет. Дело в том, что после начала полномасштабного вторжения РФ телеведущая не осудила российскую агрессию и продолжила работу на пропагандистских каналах РФ, где выходило ее тревел-шоу. Именно поэтому она попала в санкционный список Украины.

Напомним, недавно певицу Олю Полякову неожиданно вызвали в Киевский городской совет на заседание. Звезда заинтриговала реакцией.

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Дата публикации
Количество просмотров
436
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