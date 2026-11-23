Никита Джигурда

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Скандальный российский актер и пропагандист Никита Джигурда оказался в реанимации с инфарктом — его жена, фигуристка Марина Анисина, рассказала об экстренной госпитализации артиста и первых словах медиков.

65-летнему Джигурде внезапно стало плохо дома. У него резко повысилось АД. Сначала артист отказывался вызывать скорую помощь. Однако его самочувствие ухудшалось. В конце концов, жена не стала медлить и вызвала медиков. Бригаде пришлось доставить актера непосредственно в реанимационное отделение.

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Никита Джигурда

По словам Анисиной, госпитализация прошла утром, а после этого она потеряла возможность связаться с мужчиной.

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«Забрали в реанимацию в 9.30 утра, пока связи с Никитой нет, телефона нет, потому что в реанимации его нет. Сказали позвонить через несколько часов. Диагноз — инфаркт. Я вызвала скорую, повысилось давление. Он долго не хотел вызвать скорую, но пришлось», — рассказала жена артиста пропагандистским медиа.

Никита Джигурда с женой

Пока конкретных прогнозов относительно дальнейшего состояния Джигурды его жене не предоставили. Она ожидает новости от врачей и пока не может лично пообщаться с мужчиной из-за ограничений, введенных медиками.

В то же время, как утверждают российские СМИ, до экстренной госпитализации актер не сообщал о серьезных проблемах со здоровьем и продолжал участвовать в телевизионных проектах, в том числе снимался в реалити-шоу.

Никита Джигурда в русской военной форме

Никита Джигурда родился в Киеве, однако впоследствии стал одним из публичных поклонников Кремля. Его антиукраинская позиция проявилась еще в 2017, когда он поддержал оккупацию Донбасса и демонстративно получил так называемый паспорт «ДНР». Впоследствии этот документ был аннулирован.

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В ноябре 2022 года артист получил гражданство РФ по упрощенной процедуре. Он также посещал оккупированные украинские территории, фотографировался в военной форме рядом с российскими военными и заявлял о желании воевать против Украины.

Никита Джигурда в русской военной форме

Напомним, недавно смерть Сергея Соседова застала его на лестнице в отеле. В Сети появилось видео падение путиниста.

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