Предложение певца-воина, музыкальные сюрпризы и сбор для ВСУ: как прошел концерт KOLA в Киеве

Артистка вернулась на большую сцену во второй раз.

8 марта певица KOLA во второй раз выступила на сцене Дворца Спорта с новым большим концертом на бис, который стал настоящим праздником музыки, эмоций и единства.

Зрители концерта "Особая история о простых вещах" на бис могли услышать уже известные хиты "Salut papa", "Титанік", "Чи разом", впервые услышали премьеру новой песни из MONATIK "127", а также дуэтное исполнение песен из Parfeniuk, ADAM, Bulvar LU.

Концерт KOLA

Концерт KOLA

Концерт KOLA

Впервые вживую певица KOLA спела свою новую композицию "Край" с тремя победителями конкурса на лучший кавер песни, даря им возможность показать свой талант на одной из самых музыкальных площадок в Украине.

Отдельного внимания заслуживает песня "Дочекаюсь", которую певица исполнила с участниками объединения "Культурный десант": известным скрипачом с позывным "Мойсей" и бандуристом Тарасом Столяром. Целью совместного выступления было почтить память всех погибших на войне украинцев и напомнить, что борьба продолжается, и поэтому очень важно продолжать помогать и поддерживать украинских защитников.

Концерт KOLA

После завершения песни скрипач "Мойсей" остался на сцене, где под музыкальное сопровождение певицы сделал предложение своей девушке, получив ответ "да" под аплодисменты многотысячной аудитории.

Концерт KOLA

На концерте было много звездных гостей, среди которых Владимир Завадюк, Ассия Ахат, Виталий Дроздов, Сергей Фурман, Марта Адамчук, Diana Gloster, Olya Shelby, Лилия Ребрик, Алексей Комаровский, ROXOLANA и другие.

"Я люблю людей и люблю дарить им частичку себя через музыку, голос и ощущения, которые она дарит. Для меня это возможность подарить людям эмоции радости и внутреннего света, которых так не хватает сегодня. Я буду продолжать делать все, что только можно, чтобы каждый из слушателей смог найти в моих композициях эхо своих внутренних переживаний", — говорит KOLA.

Концерт KOLA

Особо важной частью концерта стала благотворительная инициатива. Певица запустила новый большой сбор, направленный на сбор средств на прицельную эвакуацию для Superhumans Center. Только во время концерта было собрано более 860 тыс. грн.

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