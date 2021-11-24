Предложение руки и сердца прямо на сцене и слезы Алины Гросу: как прошел концерт артистки в Киеве

Певица впервые выступила во Дворце "Украина".

Во вторник, 23 ноября, украинская певица Алина Гросу отыграла свой сольный концерт.

Артистка впервые выступила во Дворце "Украина". На грандиозное событие пришло немало фанатов звезды всех возрастов: и дети, и взрослые. Как только они увидели своего кумира, сразу начали ей дарить цветы, игрушки и даже картины. Алина шутила, что еще не успела спеть, а ее уже "засыпали" презентами.

Концерт Алины Гросу / tsn.ua

К слову, сам концерт должен был начаться в 19:30. Впрочем, звезда заставила своих фанатов немного подождать. Кстати, зал и балкон были полностью заполнены, лишь кое-где виднелись пустые места.

Преданные поклонники ждали выхода артистки полчаса, а потом не сдержались и начали выкрикивать: "Алина Гросу". В 20:15 артистка наконец-то вышла на сцену. Все были в восторге от ее феерического появления. На зрителей ждало настоящее шоу со светомузыкой и пиротехникой.

Концерт Алины Гросу / tsn.ua

Певица начала свой концерт со знаменитой композиции "Бджілка 2.0". Это дерзкая версия хита ее детства о маленькой пчелке. Исполнительница спела и другие известные песни, такие как "Вова", "Малиновые губы", "Дикая", "Непобедимая", "Хочу я баса" и многие другие.

Концерт Алины Гросу / tsn.ua

Кстати, Алина подготовила для зрителей немало сюрпризов. Звезда презентовала свою новую композицию, которую раньше никто не слышал, — "Абракадабра". Также Алина спела и со своим любимым Романом Полянским. Вместе они исполнили две песни: "Полотенце" и "Чувства на кассетах". Во время выступления влюбленные нежно обнимались и целовались.

Кстати, как только Роман появился на сцене, весь зал начал выкрикивать: "Делай предложение руки и сердца". Но влюбленные отшутились. Они сделали вид, будто не понимают, о чем идет речь.

Концерт Алины Гросу / tsn.ua

Впрочем, предложение руки и сердца на сцене все же было. Певица помогла своему фанату, сделать предложение своей любимой. После того, как Алина спела свою очередную песню, она спросила у зала, есть ли здесь Никита, которому она должна помочь. Все Никиты начали выкрикивать, что есть. Каждый хотел подняться на сцену к артистке. Впрочем, Алина искала определенного Никиту. И он вышел к ней из-за кулис, взял микрофон и попросил, чтобы его любимая, Юлия, поднялась к нему на сцену. Ничего не подозревавшая девушка пошла к Никите. Тем временем парень встал на одно колено и сделал предложение ей. Шокированная Юлия ответила "да".

Концерт Алины Гросу / tsn.ua

Алина порадовалась за влюбленных. Она призналась, что очень надеялась, что она согласится. Звезда говорит, что не знала бы, как дальше пела, если бы Юлия ответила "нет".

Концерт Алины Гросу / tsn.ua

Кстати, звезда посвятила песню своим родителям, которые тоже вместе с фанатами наслаждались выступлением дочери. Артистка спела песню "Мама", спустилась в зал и едва сдерживая слезы подарила родным людям два гигантских букета роз. Впрочем, когда звезда поднималась уже на сцену, случилась довольно курьезная ситуация, Алина чуть не упала. Певица споткнулась через провод. Зато после этой ситуации было точно понятно, что звезда поет вживую, ведь артистка немного сбилась. Кроме того, Алина взаимодействовала с залом. Она просила фанатов петь вместе с ней.

Концерт Алины Гросу / tsn.ua

Кстати, послушать песни Алины Гроссу пришли и знаменитости. В зале сидели Настя Приходько со своим мужем, Камалия с Мохаммадом Захуром, Павел Зибров, Анна Тринчер, Елена Филонова, Олег Машуковский, Александр Соколов.

Концерт Алины Гросу / tsn.ua

Они также дарили звезде букеты. В общем, поклонники засыпали Алину цветами. Они ей несли и розы, и хризантемы, и лилии.

В общем, концерт Алины Гросу длился два часа. За это время она успела четыре раза переодеться и развлечь зрителей. Она и танцевала, и пела в воздухе над сценой, и с залом общалась.

Концерт Алины Гросу / tsn.ua

Артистка закончила свою концерту программу песней "Рушничок". Также Алина исполнила песню на бис – "Вова".

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