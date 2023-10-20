Представитель церкви объяснил, что "не так" с клипом Соловий и Жадана, который они сняли в храме

Вокруг клипа музыкантов Кристины Соловий и Сергея Жадана "Серце" разгорелся скандал.

Представители церкви св. Андрея Первозванного во Львове попросили артистов убрать видео из Сети и назвали его "пропагандирующим антихристианские ценности и нарушающими суть и сценарий клипа, о которых сообщили" церкви.

Отец Юрий записал видеообращение к Соловий и Жадану, в котором объяснил, что "не так" с их клипом. Судя по видео, которое отец Юрий разместил у себя в Facebook, церковь не хочет быть причастна к видео, где показана однополая любовь:

"На фоне этой песни есть две девушки, которые между собой присматриваются и в определенный момент целуются. И это, очевидно, такой намек на то, что любовь разносторонняя. То есть это такая прямая символическая поддержка ЛГБТ-идеологии, то есть показанная "любовь" двух девушек и то любовь, которая является лесбийской. И на том фоне также показывается любовь между мужчиной и женщиной, которая прорастает в этом мире, который несовершенен, но она все же прорастает и любовь между мужчиной и женщиной олицетворяет именно Жадан и Кристина Соловий", – сказал отец Юрий в своем видео.

Сергей Жадан и Кристина Соловой

Фото из клипа Кристины Соловой и Сергея Жадана "Сердце"

Фото из клипа Кристины Соловой и Сергея Жадана "Сердце"

Фото из клипа Кристины Соловой и Сергея Жадана "Сердце"

Фото из клипа Кристины Соловой и Сергея Жадана "Сердце"

Он отметил, что "не будет комментировать события из биографии Жадана и Соловий", но хочет обратиться к ним с просьбой. По словам отца, как только вышел клип, он позвонил отцам-василианам и спросил, действительно ли они разрешили съемку этого клипа. Ему ответили, что музыканты обратились с просьбой, снять клип в храме и он будет о любви, поэтому они согласились:

"Я не буду комментировать события из биографии известного и уважаемого мной писателя и также действительно уважаемой Кристины Соловий, нашей землячки. Но я должен как синкел монашества обратиться к общественности и к самим исполнителям с определенными просьбами. Очевидно, что они (отцы-василиане – прим.ред.) не контролировали весь процесс, потому что они не являются экспертами по этим вопросам. Вот когда вышел клип, они поняли, о чем идет речь. У меня есть просьба к авторам клипа, все же понять, что мораль, которую вы несли через исоплнение этого клипа противоречит христианской морали. И если вы имеете другие убеждения, вы имеете на них полное право, но, по-моему, использовать храм божий в таких двусмысленных целях и тем самым показывая молодежи двусмысленную мораль не подобает", — сказал отец.

Святой отец прокомментировал, что "не так" с новым клипом Соловий и Жадана

Церковь упорно просит удалить клип с простора Интернет.

Между тем, Кристина Соловий и Сергей Жадан, которым, кстати, приписывают роман и говорят, что именно Кристина разрушила 15-летний брак музыканта, ситуацию не комментируют.

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