Представитель Эстонии на "Евровидении-2025" в дуэте с известной звездой спел о мире Киева и Москвы

Нидерландский скандальный рэпер Йост Кляйн, изгнанный из прошлогоднего "Евровидения", выпустил неожиданный трек с представителем Эстонии на "Евровидении-2025" TOMMY CASH.

В дуэте звезды пригласили трек United By Music. И сразу в Сети юзеры обратили внимание на текст композиции. В частности, в строках рэпперы заявили, что "хотят мира" и изъявили неожиданное желание "улететь в Киев и уехать в Москву".

Кроме того, звезды "Евровидения" оскандалились критикой самого Европейского языкового союза (EBU), который нецензурно обругали: "Идите н*х*й, EBU, я не хочу загреметь в суд. Бедные остаются бедными, а богатые – богатеют". Таким образом, Йост якобы вспомнил за инцидент, случившийся с ним во время конкурса. Так, в 2024 году певец был дисквалифицирован прямо перед гранд-финалом за игнорирование правил безопасности и угроз сотруднице на съемочной площадке.

А вот о позиции исполнителей во время войны в Украине красноречиво говорит их творчество. Так, Йост Кляйн и TOMMY CASH не стеснялись после полномасштабного вторжения участвовать в проектах с россиянами и записывать с ними новые треки. В частности, Йост спел с российским CMН и группой Russian Village Boys, а TOMMY – Little Big. Более того, конкурсный номер Эстонии на "Евровидении-2025" ставит россиянка Алина Пязок.

Пока сами артисты в песне отмечают, что трек "просто смешной и не имеет значительной глубины", некоторые в Сети ставят под угрозу выступление TOMMY CASH на "Евровидении-2025". Все потому, что у EBU есть ряд серьезных требований к защите своей репутации. Впрочем, пока дальнейшая судьба участника Эстонии после выпуска такого провокативного трека неизвестна.

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