Представитель Финляндии на "Евровидении-2023" на концерте швырнул флаг Украины на пол

Представитель Финляндии на "Евровидении-2023 ", певец Käärijä возмутил своим поведением.

К слову, музыкант на своем концерте проигнорировал флаг Украины. Зрители из зала бросили ему на сцену сине-желтый флаг. Однако Käärijä удивил своим поведением. Музыкант не стал брать флаг и разворачивать его. Он начал махать рукой и говорить: "Нет, нет, нет".

Käärijä

Соответствующее видео, как Käärijä игнорирует флаг Украины, разместили пользователи соцсети X, которая ранее называлась Twitter.

Представитель Финляндии на "Евровидении-2023" во время концерта швырнул флаг Украины под стол

К слову, исполнитель впоследствии переложил сине-желтый флаг под стол с аппаратурой, где он просто лежал на полу.

Käärijä

Отметим, еще полгода назад Käärijä на "Евровидении-2023" восхвалял украинцев. Он называл выступление Верки Сердючки одним из лучших за всю историю конкурса. Кроме того, он поддерживал TVORCHI на "Евровидении".

"Хочу пожелать украинцам сил и любви. То, что сейчас происходит, – ужасно. Однако вы должны бороться и победить в этой войне", – говорил в мае Käärijä.

Да и сами TVORCHI поддерживали исполнителя, особенно после оглашения результатов. На "Евровидении" Käärijä занял второе место и очень расстроился. Украинцы искренне высказались, что считают именно его победителем. Тогда певец даже не смог сдержать слез и разрыдался.

TVORCHI и Käärijä

Недавно Käärijä засветился в компании российской группы Little Big. Правда, участники коллектива Илья Прусикин и Соня Таюрская в июне прошлого года осудили войну и уехали из России в США.

Käärijä и Little Big / Фото: instagram.com/littlebigband

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