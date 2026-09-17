Представитель Хайден Панеттьери на фоне слухов о причине ее смерти сделал официальное заявление

Хайден Панеттьери / © Associated Press

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Представитель американской актрисы Хайден Панеттьери на фоне слухов о причинах ее смерти сделал официальное заявление.

Звезда Голливуда умерла 16 августа. Артистки не стало в возрасте 36 лет. Она меньше недели не дожила до своего 37-летия. При этом причину смерти Хайден Панеттьери до сих пор не раскрыли, так что вокруг ее дела появляется немало сплетен.

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Представитель актрисы во избежание дальнейших спекуляций выступил с официальным заявлением, передает People. В заявлении отмечается, что полиция до сих пор расследует причины смерти Хайден Панеттьери, при этом результатов токсикологической экспертизы, которая дала бы ответ на вопрос, до сих пор нет. Представитель звезды Голливуда отметил, что все предположения в СМИ пока непроверены и противоречивы. Также он подчеркнул, что причина смерти актрисы обязательно станет известной, однако на это нужно время. А пока следствие продолжается.

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Хайден Панеттьери / © Associated Press

«Смерть Хайден остается под следствием до получения результатов токсикологии, несмотря на сообщения некоторых СМИ, утверждающих обратное. Недавние сообщения, предоставляемые неназванными источниками, являются непроверенными слухами и связаны с противоречивой информацией, которая продолжает распространяться. Хотя мы все стремимся найти завершение и лучше понять обстоятельства ее смерти, мы должны оставаться терпеливым и разрешить процессу расследования разворачиваться. Ответы, которые мы все ищем, придут», — говорится в заявлении.

Отметим, Хайден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Бездыханное тело актрисы обнаружили в ее апартаментах в Гринвилле. Известно, что в то роковое утро на службу 911 поступил вызов, где мужчина просил оказать помощь женщине, которая потеряла сознание и не реагирует на внешние раздражители. Как выяснилось, звонил бойфренд актрисы Брайан Хикерсон. Мужчина также давал Хайден препарат наркан, который помогает устранить последствия передозировки опиоидами.

На днях в СМИ распространилась информация о предполагаемой причине смерти актрисы. В статьях со ссылкой на источники в правоохранительных органах говорилось, что Хайден Панеттьери приняла рецептурное лекарство оксикодон. Однако таблетки, которые актриса, как предполагается, приобрела у дилера, якобы содержали в себе фентанил, являющийся мощным синтетическим опиоидным анальгетиком. По сообщениям СМИ, это якобы и послужило причиной смерти артистки.

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