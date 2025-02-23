Представитель Италии на "Евровидении-2025" неожиданно отказался от участия в конкурсе

Представитель Италии на "Евровидении-2025", которое состоится в мае в швейцарском городе Базель, неожиданно отказался от участия в конкурсе.

Страну должен был представлять певец Olly с песней Balorda Nostalgia. Именно за него отдали больше всего голосов на фестивале Sanremo, победитель которого и должен представить страну на "Евровидении". Однако у Olly возникли определенные обстоятельства, из-за которых он размышлял об участии в международном песенном конкурсе. Дело в том, что именно в мае, когда и состоится "Евровидение", у артиста запланирован концертный тур, и все билеты проданы. Поэтому Olly размышлял, как ему лучше поступить, и все же отказался ехать в Базель, о чем объявил в Instagram.

Olly / Фото: eurovisionworld.com

"Я не думаю, что вы бы огорчились, если бы я перенес концерты для "Евровидения", но я верю, что мне нужно собрать в кучу все, что со мной происходит, прежде чем двигаться дальше. Я решил отказаться от возможности участвовать в песенном конкурсе, осознавая, что это одна из тех вещей, которые, возможно, случаются с тобой только раз в жизни. Я желаю удачи тому, кто займет мое место", - написал артист.

Наконец, Италия все же примет участие в конкурсе, но страну будет представлять другой артист. В Базель поедет певец Lucio Corsi, который занял второе место на фестивале Sanremo. Он будет представлять Италию с песней Volevo Essere Un Duro.

Lucio Corsi / Фото: eurovisionworld.com

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг представителя Эстонии на "Евровидении-2025". От страны в Базель отправится исполнитель TOMMY CASH. Все бы ничего, но он славится своими неоднозначными взглядами. А недавно представил трек, где в дуэте с Йостом Кляйном пел о мире Киева и Москвы и обругал Европейский языковой союз.

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