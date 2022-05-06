Представитель Израиля на "Евровидении-2022": "Украина должна победить не только на конкурсе, но и отвоевать свою страну"

Представитель Израиля на "Евровидении-2022": "Украина должна победить не только на конкурсе, но и отвоевать свою страну"

Участник конкурса "Евровидение-2022" от Израиля Michael Ben David прокомментировал, что в этом году букмекеры прочат победу группе KALUSH Orchestra от Украины.

Об этом он заговорил на пресс-конференции после второй репетиции. Он подчеркнул, что Украина должна победить как на песенном конкурсе, так и отвоевать свою страну:

"Все говорят о том, что Украина на первом месте на "Евровидении". И я говорю, что это ничто. Они должны выиграть все. Они должны победить и отвоевать свою страну. Не только "Евровидение". Они должны выиграть все. Потому что никто не понимает, через что они проходят сейчас. Поэтому это очень тяжело. И я надеюсь, это скоро закончится", — сказал Michael Ben David.

Также исполнитель поделился, что он не понаслышке знает о том, что происходит в Украине. Майкл признался, что его мама из Украины, а родственники сейчас живут в Киеве и, по его словам, "никто не понимает, что происходит, они часто находятся в подвале".

Конкурс "Евровидение-2022" состоится уже на следующей неделе. Полуфиналы – 10 и 12 мая, финал – 14 мая. Украина выступит в первом полуфинале, 10 мая, под номером 6.

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