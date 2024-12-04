Представители Черногории на "Евровидении-2025" отказались от участия в конкурсе и назвали причину

Группа NeonoeN из Черногории, которая должна была представлять свою страну на "Евровидении-2025", на фоне скандала отказался ехать на песенный конкурс.

Дело в том, что несколько дней назад музыкальный коллектив упрекнули в нарушении правил конкурса. Все потому, что конкурсная композиция группы, победившей на нацотборе в Черногории, уже звучала в публичном пространстве. А это до начала конкурса запрещено делать всем участникам "Евровидения". Впрочем, тогда NeonoeN не думал об угрозах дисквалификации.

Однако через несколько дней после скандала группа NeonoeN в официальном письме сообщила вещателю RTCG о своем отказе от участия в шоу. Они пообещали продолжать развиваться. И добавили, что обязательно поддержат нового представителя их страны, которого вскоре выберет вещатель.

Группа NeonoeN

"В интересах общества, чтобы положить конец неопределенности и продолжать вносить свой вклад в музыку, сообщаем о добровольном отказе от участия на "Евровидении". Согласно регламенту, RTCG выберет другого представителя, и мы первыми пожелаем ему успехов и поддержим. Мы просто не хотим быть частью любых историй вне музыки и не будем продвигать собственное творчество таким образом. "Евровидение" никогда не было для нас самоцелью. А вот расширение нашей музыкальной деятельности – это определенно!", — говорится в заявлении группы.

Напомним, недавно песенный конкурс "Евровидение-2025" оказался под угрозой срыва. В Базеле, Швейцария, где будут проводиться музыкальные гонки, выступили против организации шоу и назвали причины.

Читайте также: