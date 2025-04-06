Представители Украины на "Евровидении-2025" расплакались прямо на сцене пре-пати в Амстердаме

Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

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Группа Ziferblat, которая представляет Украину на "Евровидении-2025", выступила на пре-пати конкурса.

Украинские музыканты прибыли в Амстердам, чтобы дать интервью и исполнить свой конкурсный трек “Bird of Pray”. Именно с ним они скоро появятся в первом полуфинале конкурса в мае этого года. К слову, традиционное пре-пати с выступлениями всех конкурсантов прошло 5 апреля.

Представители Украины очаровали еврофанов особой атмосферой. Группа Ziferblat исполняла свою композицию по-особому глубоко и чувственно. Более того, солист Даниил Лещинский не сдержал слез перед зрителями. После выступления на сцене Амстердама коллектив отметил, что их номер действительно был наполнен эмоциями, которые не утихала после трагедии в Кривом Роге.

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Дата публикации 20:20, 06.04.25 Количество просмотров 68 Группа Ziferblat довела до мурашек выступлением на сцене пре-пати «Евровидение-2025»

Артисты после шоу в Instagram подчеркнули, что это выступление было непривычным для них. В частности, потому, что они впервые за длительный период уехали за границу. Кроме того, они вышли на большую сцену через день после того, когда оккупанты дважды атаковали Кривой Рог. Поэтому посвятили номер всем погибшим во время ужасного зверства россиян.

"Впервые за пять лет мы выехали заграницу. Если честно, это кажется почти нереальным. Последние три года мы живем в чрезвычайно сложных условиях. И сегодня стоять на этой сцене в Амстердаме, разделять этот момент с вами — для нас чрезвычайно важно. Но в то же время наши сердца полны боли. Всего два дня назад российская баллистическая ракета оборвала жизнь 18 мирных людей, среди которых 9 детей. Мы посвящаем это выступление им, их близким, а также всем, кто продолжает бороться. Спасибо", — написала группа Ziferblat.

Напомним, вечером 4 апреля государство-террорист ударило ракетой "Искандер" с кассетным зарядом по Кривому Рогу. Оккупанты попали в оживленный район города и убили 18 человек, из которых девять детей. В общей сложности пострадало более 70 жителей. Власти города объявили 7, 8 и 9 апреля днями траура. Украинские звезды в день трагедии выразили свои соболезнования — Ротару, Билык, Могилевская и другие сделали заявления.