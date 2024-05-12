Представительница Израиля на "Евровидении-2024" Эден Голан оказалась в базе "Миротворца"

Представительница Израиля на "Евровидении-2024", певица Эден Голан попала в базу сайта "Миротворец".

Исполнительница, которая, кстати, наполовину украинка, обвиняется в поддержке оккупационных властей России. Дело в том, что Эден в детстве вместе с родителями переехала в Москву, где и прожила большую часть своей жизни. Певица принимала участие в "Детском Евровидении" от России и российском "Голосе".

В 2016 году Голан незаконно пересекла границу Украины и поехала в оккупированный Крым. На сайте "Миротворец" отмечается, что певица осуществляла на полуострове коммерческую деятельность и принимала участие в пропагандистских мероприятиях РФ. К слову, в Крыму Голан выступала на одном из российских концертов, где пела в дуэте с ярой путинисткой, певицей Нюшей.

Эден Голан в базе сайта "Миротворец" / Фото: myrotvorets.center

Отметим, Эден Голан жила в Москве до 2022 года. После того, как РФ развязала войну на территории Украины, она вместе с родителями уехала. Исполнительница публично не осуждала российское вторжение на украинские земли.

Напомним, на "Евровидении-2024" Эден Голен получила 375 баллов и заняла пятое место. Правда, ей было не сладко выступать в Мальме. В городе происходили протесты против участия Израиля в "Евровидении". Когда же Эден выходила на сцену, то одна половина зала ее освистывала, а другая – поддерживала.

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