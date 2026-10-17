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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Представительница Украины на "Детском Евровидении-2026" отправилась на конкурс: первые фото с вокзала

От Украины на «Детском Евровидении-2026» выступит 11-летняя Эрика Колесниченко.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Эрика Колесниченко

Эрика Колесниченко / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Представительница Украины на «Детском Евровидении-2026» Эрика Колесниченко отправилась на международный песенный конкурс.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Евровидение Украина». Украинская делегация уже отправилась в Мальту. Именно там организуют песенный конкурс. В частности, «Детское Евровидение» пройдет в поселке Та-Кали на арене MFCC.

Украинская делегация обнародовала кадры, как отправлялась в Мальту. Фотографии были сделаны на железнодорожном вокзале в Киеве. Они отправлялись поездом, который специально назвали Eurovision Express. Конечно, делегация делала фото на память и позировала с сине-желтым флагом.

Украинская делегация уехала на «Детское Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Украинская делегация уехала на «Детское Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Уже в скором времени 11-летняя Эрика Колесниченко прибудет в Мальту. Там ее ждет неделя подготовки к конкурсу и уже 24 октября юная певица выйдет на сцену MFCC, где под номером 11 поборется за победу с песней «НЕ колискова».

Украинская делегация уехала на «Детское Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Украинская делегация уехала на «Детское Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Отметим, «Детское Евровидение-2026» состоится 24 октября в поселке Та-Кали, Мальта. Песенный конкурс пройдет на арене MFCC. Украину будет представлять 11-летняя Эрика Колесниченко, которая выйдет на сцену под номером 11. Артистка сражается за победу с песней «НЕ колискова», автором которой является певица Светлана Тарабарова.

Напомним, уже готовятся к взрослому «Евровидению», которое в 2027 году организует Болгария. Правда, одна из стран недавно впервые за многие годы отказалась от участия и озадачила причиной.

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