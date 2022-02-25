"Прекратите безумие": Макаревич в очередной раз обратился к россиянам из-за вторжения в Украину

"Прекратите безумие": Макаревич в очередной раз обратился к россиянам из-за вторжения в Украину

Музыкант уже не в первый раз призывает прекратить войну.

Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич обратился к россиянам на фоне вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в соцсети.

Опубликовано Андреем Макаревичем Пятница, 25 февраля 2022 г.

Певец отметил, что российские окупанты стреляют в своих друзей, знакомых или родственников.

"Почти у каждого россиянина в Украине есть или друг, хотя бы один, или знакомый, или родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите безумие немедленно", — призвал он.

К слову, это не первое обращение. Музыкант трижды обращался к россиянам еще до начала вторжения России в Украину, которое произошло на рассвете 24 февраля. Он призвал не допустить войны.

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