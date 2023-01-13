Премьера фильма "Мужчина по имени Отто": почему стоит посмотреть драматическую комедию с Томом Хэнксом

Новый фильм с Томом Хэнксом "Мужчина по имени Отто" от американского режиссера Марка Фостера уже вышел на большие экраны.

Редакция сайта ТСН.ua уже посмотрела фильм на допремьерном показе, прошедшем 10 января в кинотеатре "Оскар", и готова поделиться своими впечатлениями от просмотра.

Сюжет фильма "Мужчина по имени Отто"

Лента стала американской адаптацией известного романа шведского писателя Фредерика Бакмана "Мужчина по имени Уве".

Отто – тот самый ворчливый сосед, которого вы пытаетесь встречать как можно реже. Он слишком щепетилен, суров и пристально следит, чтобы все соблюдали установленные правила.

Кадр из фильма "Мужчина по имени Отто"

Настоящий переполох в четко спланированную жизнь Отто вносят новые соседи – беременная мама двоих детей Марисоль и ее муж Тони. Неусидчивая мексиканка то и дело появляется на пороге соседа с новыми просьбами и не теряет попытки достучаться до нелюдимого мужчины.

В конце концов становится понятно, что за маской недоброжелательного и резкого Отто скрывается личная трагедия, которую зритель будет узнавать на протяжении всего фильма.

Кадр из фильма "Мужчина по имени Отто"

Актерский состав

Главную роль в картине не зря отдали талантливому Тому Хэнксу. Актер еще раз показал, что умеет не просто играть своего героя, а буквально приживать его жизнь на экране. Кстати, на главную роль Хэнкса утвердили еще в 2017 году, даже раньше, чем у фильма появился режиссер.

Кадр из фильма "Мужчина по имени Отто"

Суетливую Марисоль в фильме сыграла латиноамериканская актриса Мариана Тревиньо. А роль ее неуклюжего мужа Тони досталась актеру Мануэлю Гарсия-Рульфо.

Также в ленте зрители увидят молодую актрису Рэйчел Келлер, известную по сериалам "Сверхъестественное" и "Фарго".

Почему стоит посмотреть фильм "Мужчина по имени Отто"?

Стоит отметить, что американский фильм 2022 стал уже второй попыткой воспроизвести бестселлер Бакмана на экране. Впервые за это взялся шведский режиссер Ханнес Хольм в 2015 году. Его версию "Вторая жизнь Уве", по праву, можно назвать более эмоциональной и приближенной к роману.

Кадр из фильма "Мужчина по имени Отто"

Впрочем, и во второй попытке драматически комедийный сюжет точно не оставит равнодушных. При просмотре зрители смогут ощутить настоящую палитру чувств – от радости до печали. А для концовки фильма точно стоит держать при себе платок, потому что слезы сами подступают к глазам.

Поэтому, если вы уже знакомы с картиной Хольма, все равно отправьтесь в кинотеатры и посмотрите версию с Томом Хэнксом, что увидеть знакомую историю в новой интерпретации.

Читайте также: