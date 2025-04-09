Премьера легендарного мюзикла в кино: первые впечатления и интересные факты из заголовков

Кадр из "МУР. Ты [Романтика] в кино"

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В Киеве состоялся допремьерный показ ленты "МУР. Ты [Романтика] в кино" .

Редакция ТСН.ua также могла посмотреть пока единственную в истории Украины киноадаптацию спектакля на большом экране и узнать из первых уст подробности и секреты создания этой постановки.

Напомним, мюзикл "Ты [Романтика]" вышел в 2024 году и приобрел большую популярность среди украинцев – в туре по Украине, который включал почти полсотни городов, его посмотрело около 70 тысяч человек.

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Кадр из "МУР. Ты [Романтика] в кино"

В центре сюжета – события, которые разворачиваются в харьковском доме "Слово", в котором в начале ХХ века советская власть убила сотни представителей украинской творческой элиты. Авторы фильма настаивают, что это первый в Украине "оригинальный исторический мюзикл, позволяющий увидеть писателей прошлого столетия как живых людей, а не имена из учебников".

Кадр из "МУР. Ты [Романтика] в кино"

По словам режиссера и автора текстов Александра Хоменко, бюджет киноадаптации составил около 5 миллионов гривен. "Мы взяли все деньги, которые заработали на показах спектакля, и вложили их в этот фильм, чтобы как можно больше зрителей могли увидеть эту историю. Кроме этого, своими спектаклями и аукционами нам удалось собрать на нужды ВСУ почти 10 миллионов гривен", - сказал в комментарии ТСН.ua Хоменко.

Кадр из "МУР. Ты [Романтика] в кино"

Как мы узнали, для того чтобы воссоздать атмосферу театра на киноэкране, художникам понадобилось 12 камер: 9 статических, 1 — стедикам, 1 — на кране и 1 — на декорации. Актерам пришлось несколько раз сыграть спектакль: в первый день состоялось его съемка целиком, на второй — сняли его со зрителями с фанклуба, а вечером была основная запись. Съемки проходили в столичном "Октябрьском дворце". Всего в постановке привлечены 14 актеров, 12 танцовщиков и 5 лайв-музыкантов.

Кадр из "МУР. Ты [Романтика] в кино"

Кстати, один из продюсеров ленты, как и самого мюзикла, стал известный продюсер Антон Азизбекян, в свое время занимавшийся продюсированием легендарной группы Ляпис Трубецкой. "С МУРом мы начинали сотрудничество именно как с музыкальной группой, а уже после этого мюзикл стал своеобразным продолжением нашего сотрудничества, а теперь еще и кино. Это мечта для продюсера – работать с таким молодым талантливым трудолюбивым коллективом!", – сказал в комментарии ТСН.ua Азизбекян.

Первые впечатления зрителей от просмотра были все положительные:

"Главное желание после увиденного - приехать домой и перечитать биографии Хвылевого, Курбаса, Сосюры, Семенко. Не говоря уже об их наработках".

"Не думала, что спектакль на большом экране может так увлечь. Теперь мечтаю увидеть так же в кинотеатре "Конотопскую ведьму" от Уривского".

"Это лучший способ пропиарить среди молодежи украинскую литературу. Видеть в розовой шубе и на каблуке футуриста Семенко немного необычно, но почему бы и нет?".

Главные создатели фильма "МУР. Ты [Романтика] в кино"

Завтра, 10 апреля, показ мюзикла "МУР. Ты [Романтика] в кино" стартует уже по всей стране. К слову, еще накануне премьеры было продано более 4 тысяч билетов. По словам продюсеров, фильм-спектакль также выйдет в прокат за границей – показы запланированы в США, Канаде, Польше, Португалии и других странах.