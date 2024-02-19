Премьера "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3": известные имена новых тренеров шоу

Телеканал ТЕТ уже с 8 марта начнет транслировать новый сезон проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 3" от Студии "Квартал 95".

Каждую пятницу в 20:00 лучшие юмористы Украины будут появляться в эфире в конкретных благотворительных целях. Так, команды-участники больше не соревнуются за кубок победителя. Их цель – помощь украинским бойцам на фронте. В частности, в каждом выпуске одна из четырех команд будет бороться за право доставить военным необходимую помощь.

Интересно, что в третьем сезоне "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" среди судей будут новые звезды. Так, впервые в тренерских креслах окажутся стендап-комик из Молдовы и двукратный чемпион "Лиги Смеха" Иван Люленов, а также актер сериала "Волонтеры" и капитан команды "НИС" Кирилл Ганин.

Лига Смеха. Волонтерский десант 3

В свою очередь, частью тренеров останутся комики из предыдущего сезона. В частности, свое тренерство продолжат Тарас Стадницкий из "VIP Тернополь", Настя Оруджева из "Трио "Разные", Влад Куран из "Ветеранов космических войск", Ирина Сопонару из "Винницких", а также Александр Степаненко из "Отдыхаем вместе".

Кроме того, в юмористическом проекте будут неизменные тренер-чемпион Игорь Ласточкин и ведущий, актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой.

С 8 марта смотрите премьеру проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 3" каждую пятницу в 20:00 на телеканале ТЕТ и наслаждайтесь юмором, который объединяет ради победы Украины.

Читайте также: