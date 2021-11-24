Премьера на 1+1: актеры сериала "Разница в возрасте" рассказали о своих героях в новом сериале

Премьера на 1+1: актеры сериала "Разница в возрасте" рассказали о своих героях в новом сериале

Уже 29 ноября в 20:45 на 1+1 состоится премьера лирической комедии "Разница в возрасте".

Пресc-служба 1+1 Media

Это — история двух сестер Марго и Екатерины, которые отважатся "поменяться возрастом", чтобы осуществить каждая свою мечту. В сериале героини ввяжутся в настоящую авантюру, которая перевернет вверх дном не только их жизнь, но и других персонажей истории. А какие приключения ждут героев в новой комедии рассказали актеры – Ольга Атанасова, Дарья Егоркина, Алексей Нагрудный, Лилия Ребрик и Нина Нижерадзе.

Пресc-служба 1+1 Media

Пресc-служба 1+1 Media

Ольга Атанасова говорит, что благодаря смелости и целеустремленности, ее героиня будет уверенно идти к своей мечте и бороться за свое "место под солнцем" и сердце мужа ее мечты:

"По сюжету, моя Марго – настоящая авантюристка в хорошем смысле этого слова. Она очень смелая, целеустремленная и уверенно шагает к своей цели. Должен сказать, такая склонность и интерес к авантюре присуща мне и в реальной жизни. Я люблю рисковать, пробовать что-то новое и обожаю ощущения, когда не знаешь, чем все закончится, но кайфуешь от процесса".

Ольга Атанасова / Пресc-служба 1+1 Media

Дарья Егоркина рассказала, что зрителям точно понравится наблюдать, как ее героиня будет разрушать собственные шаблоны и предупреждения:

"Однажды идеальная картина жизни Екатерины просто разлетится вдребезги. Дети уехать учиться за границу, а мужчина, которому она посвятила всю свою жизнь, просит развод. Несмотря на отчаяние, моя героиня рискнет изменить свою жизнь и бросит вызов самой себе. Она будет проходить через испытания и критику, учиться новому, будет влюбляться, чтобы построить не только карьеру мечты, но и доказать самой себе, что она этого достойна".

Дарья Егоркина / Пресc-служба 1+1 Media

Алексей Нагрудный прокомментировал, что в сериале сыграет Андрея Логинова, представителя "золотой молодежи". Он – современный принц прямой и единственный наследник, империи его матери, мечта многих девушек и женщин, стремящихся жениться на нем и его наследстве:

"Мой герой будет пытаться выйти из тени своей деспотической матери. Но осознает ли он, кто на самом деле, и как ему реализовать свой талант – оставим интригу".

Алексей Нагрудный / Пресc-служба 1+1 Media

Лилия Ребрик сказала: "Марина – сильная женщина, сумевшая использовать сложные семейные обстоятельства, чтобы стать личностью и ей придется принимать решения, от которых будет зависеть ее будущее. Не могу сказать, что Марина – антигерой. Мы делали ее порядочной, но она в том бизнесе, где нельзя быть слабой".

Лилия Ребрик / Пресc-служба 1+1 Media

А Нина Нижерадзе заинтриговала, что поставила себе задачу в новом сериале: создать образ настоящего "Цербера", который охраняет свою бизнес-империю и контролирует жизнь всех ее близких. Так что эта героиня станет для зрителей интересным открытием.

Нина Нижероде / Пресc-служба 1+1 Media

Главные роли в новом проекте исполняют популярные украинские актеры: звезда сериала "За три дня до любви" Дарья Егоркина, актриса мелодрамы "Две матери" Ольга Атанасова, звезда сериала "Великие Вуйки. Дома лучше" Владимир Горянский. В сериале снимаются Алексей Нагрудный, Нина Нижерадзе, актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, Лилия Ребрик, Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Валентин Томусяк, Александр Безверхый, Эрик Абрамович, Сергей Деревянко, Инна Мирошниченко и другие.

Главный продюсер телеканала 1+1 – Максим Кривицкий. Продюсеры – Елена Еремеева и Дарья Жукова. Продюсеры от кинокомпании БРЕНДКОМ – Сергей Шевчук, Юрий Щиренко, Павел Поздняков. Автор проекта и режиссер-постановщик – Алексей Кирющенко. Автор сценария – Александр Куколенко.

Автор проекта и режиссер-постановщик – Алексей Кирющенко / Пресc-служба 1+1 Media

А о других приключениях и жизненных перипетиях героев сериала "Разница в возрасте" зрители смогут уже с 29 ноября в 20:45 на 1+1.