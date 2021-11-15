Премьера на 1+1: сегодня зрители увидят первые серии комедийного детектива "Джек & Лондон"

Создатели сериала рассказали интересные факты о главном герое – бульмастифе Джеке.

Сегодня, 15 ноября, в 20:45 зрители телеканала 1+1 увидят премьеру сериала "Джек & Лондон".

Роль Джека в сериале досталась 4-летнему бульмастифу Моргану. В кино – это его первая роль. За время съемок пес не просто овладел актерским мастерством, а стал настоящим любимцем съемочной группы. В преддверии премьеры создатели сериала поделились интересными фактами со съемочной площадки, чтобы лучше познакомить зрителей с четырехлапым актером.

Морган не любит конфликты. Если актерам нужно было кричать или активно жестикулировать в кадре, единственная возможность снять сцену – с первого дубля. Иначе, зная, что будет происходить, пес в дальнейшем отказывался выходить в кадр.

По своей природе бульмастифа крайне трудно заставить лаять, а по сценарию это было необходимо. Решить эту проблему помог забавный случай – режиссер Александр Итыгилов заметил, что собаке очень не нравится, когда во время перехода административная группа переносит стулья поднятыми ножками вверх. Этот трюк неоднократно срабатывал во время съемок

Выучить свое киноимя – "Джек" до начала съемок у Моргана не было времени, но как удивлена была вся съемочная группа, когда через 2 недели услышав на плейбеке "Джек, ко мне!" голосом главного героя Дмитрия Белякина – пес вскакивал и бежал в сторону звука. Интересно, что на это имя, озвученное другими людьми, он не реагировал.

Ради искусства Морган был готов играть сцены в больнице не только в медицинском халате, но и в бахилах, но в последний момент режиссер передумал и решил оставить в кадре только халат.

Интересно, что любимым местом отдыха Моргана во время съемок оказался "старваген" – вагончик, где находятся актеры. Он всегда просился туда, а актеры ему никогда не отказывали, а гримеры даже приглашали его к себе полежать в фургоне.

Морган очень быстро учил команды режиссера. При словах "Стоп, снято!" он первым уходил из кадра и бежал к владелице за честно заработанными вкусностями.

Напомним, над производством сериала " Джек & Лондон " работает продакшн "SFERA FILM" по заказу 1+1 в партнерстве с медиасервисом MEGOGO и Киевстар ТВ. Продюсеры от телеканала 1+1 – Максим Кривицкий, Елена Еремеева, Дарья Жукова и Кристина Шкабарь. Продюсер от MEGOGO – Анна Артеменко. Продюсер от SFERA FILM – Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Режиссер-постановщик – Александр Итыгилов. Автор сценария – Марк Лимаренко.

В сериале роли сыграют известные актеры: Дарья Петрожицкая, Остап Ступка, Георгий Поволоцкий, Дмитрий Белякин, Сергей Калантай, Анастасия Цимбалару, Вячеслав Гиндин и другие.

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