Премьера на 1+1: в эфире телеканала покажут турецкую мелодраму "Крылья любви"

Стали известны интересные факты о сериале.

17 января в 17:10 на 1+1 состоится премьера мелодрамы "Крылья любви", в которой рассказывается история любви Наре и Саджара.

Пару разлучили много лет назад, но их чувства это не уничтожило, и, наконец-то у них появится шанс быть вместе. Какие испытания судьбы на пути к желаемому счастью придется преодолеть влюбленным, зрители смогут увидеть на следующей неделе.

Турецкий сериал "Крылья любви" / пресс-служба канала "1+1"

Сюжет сериала "Крылья любви" оборачивается вокруг влюбленных — Саджара и Наре, которые хотят связать свою судьбу и мечтают о счастливом будущем. Впрочем, отец девушки выступает против этого союза и устраивает коварную авантюру, в результате которой Наре исчезает из жизни Саджара на много лет. С годами мужчина забыл свою любимую и даже был готов связать свое будущее с другой, и вдруг в его жизнь неожиданно возвращается Наре. У киногероев начинаются различные приключения и сложные испытания.

Турецкий сериал "Крылья любви" / пресс-служба канала "1+1"

Турецкий сериал "Крылья любви" / пресс-служба канала "1+1"

Перед премьерой предлагаем вам посмотреть пять интересных фактов о турецкой мелодраме "Крылья любви":

Оригинальное название нового сериала – "Дочь посла", в 2019 году картина была настоящим хитом в Турции. 2020 года теленовелла номинировалась на премию "Золотая Пальма" как лучший сериал.

Снимали сериал в Мугле ​​– регион Турции, который славится своей историей и красивой природой. Поэтому зрители будут наслаждаться не только великолепной игрой актеров и интересным сюжетом, но и увидят невероятные пейзажи Турции, о которых не пишут в путеводителях.

В кастинге на роль главной героини "Дочки посла" приняли участие десятки актрис, а решение продюсеры принимали вместе со зрителями, которые активно голосовали за своих кумиров.

Главную мужскую роль исполнил известный актер Энгин Акюрек, популярность которого после съемок в "Дочке посла" приобрела неслыханных оборотов.

Над созданием сценария сериала работали девять сценаристов. Также к созданию продукта присоединился Эмре Кабакусак, один из плеяды наиболее перспективных молодых турецких режиссеров.

Главные роли в сериале исполнят популярные турецкие актеры – Неслихан Атагюль и Энгин Акюрек. Исполнительницу главной женской роли – Наре в сериале озвучит популярная украинская актриса Ксения Мишина.

Турецкий сериал "Крылья любви" / пресс-служба канала "1+1"

Не пропустите премьеру новой мелодрамы "Крылья любви" 17 января в 17:10 на 1+1.

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