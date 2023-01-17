Премьера самого дорогого украинского мультфильма "Мавка. Лесная песня" состоится весной: трейлер

Над мультфильмом работали почти семь лет.

Наконец-то стала известна дата премьеры самого дорогого украинского мультфильма в истории "Мавка. Лесная песня".

Как сообщили в Госкино, выход анимационной ленты на экраны запланирован на 2 марта 2023 года.

"Мы уверены, премьера "Мавки" станет знаковым событием, ведь принесет с собой эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви над ненавистью. Этот смысл все время был заложен в мультфильм, но мы даже не думали, что он может стать настолько сильным и актуальным, каким, к сожалению, он сейчас", — поделилась продюсер мультфильма Ирина Костюк.

Над "Мавкой" работали почти семь лет и потратили на продакшн 75 миллионов гривен. За время создания мультфильма уже несколько раз менялась внешность не только главной героини, но и второстепенных героев и антуража.

К созданию мультфильма также подключились звезды украинского шоубизнеса. Так, Мавка воплотила в себе таланты сразу трех звезд — Наталья Денисенко озвучила ее, Кристина Соловой записала песни-саундтреки, а Екатерина Кухарь наделила героиню грацией и движениями.

Кроме того, известно, что Лукаша озвучил Артем Пивоваров, Гука – DZIDZIO, русалку – Юлия Санина, Того, что в скале сидит – Олег Скрипка, а воровку Килину – Елена Кравец.

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