Премьеры на "1+1 Украина": какие сериалы покажут на канале и интересные факты о них

19 февраля на "1+1 Украина" начинается новый телевизионный сезон, зрителей ждет сразу четыре сериальных премьеры.

В частности, на канале в 14:30 будут транслировать сериал "Мольфар", где покажут новые истории героев, которые позволят взглянуть на жизненные проблемы и человеческие отношения под новым углом. Проект "Ловець снів", где можно будет больше узнать о снах и как они помогают в решении проблем, будет выходить в эфир в 16:15.

В мелодраме "Ціна втечі", что будет транслироваться в 20:30, зрители будут наблюдать за историей девушки Марты, которая готова преодолеть любые трудности, чтобы найти свой путь и узнать правду о настоящих родителях. А в 22:30 на канале стартует показ сериала "Перші дні", где можно будет увидеть первые два художественных мини-фильма, которые были вдохновлены реальными событиями, что произошли в начале полномасштабного вторжения.

Предлагаем узнать интересные факты о сериалах, премьера которых состоится на "1+1 Украина":

"Мольфар"

Кадр из сериала "Мольфар" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Новый сезон сериала – продолжение любимой истории зрителей после восьмилетнего перерыва.

Мольфара играет актер Евгений Волошенюк. Он находится на службе и соединяет ее со съемками в сериале и игрой на театральной сцене.

"Ловець снів"

Актер проекта "Ловець снів" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Во время съемок сериала вместо привычных для кинопроизводства камер использовали телефон. В кинорежиме снимают уникальные кадры, которые придают глубины и смыслы картинке.

Важная часть сериала — доска для мела, на которой самые внимательные зрители смогут отслеживать важные элементы сюжета и находить подсказки, чтобы раскрыть историю.

В жизни самого актера не сон, но знак судьбы повлиял на участие в сериале "Ловець снів". Это произошло, когда Сергея только что утвердили на главную роль. Он сомневался, справится ли со сложным вызовом. В своих раздумьях он ехал в авто, и вдруг его обгоняет мотоциклист, на спине которого был нарисован знак ловца снов. После этого все сомнения исчезли

"Ціна втечі"

Актеры сериала "Ціна втечі" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Каст состоит из молодых украинских актеров: Анны Ивановой, Дарьи Плендер и Анастасии Нестеренко.

Ради роли в "Ціні втечі" Анна Иванова училась владеть холодным оружием. Ее героиня Марта должна уметь себя защищать, и для этого актриса узнала базовые техники самозащиты.

Для Валерии Ходос роль в "Ціні втечі" стала первой после полномасштабного вторжения

"Перші дні"

Кадр из сериала "Перші дні" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Перші дні" — первый украинский сериал, премьера которого состоялась на Netflix одновременно в 19 странах мира.

В сериале сыграл немецкий актер Фабиан Маннел, который не побоялся и приехл в Киев на съемку весной 2023 года.

Фабиан Маннел в сериале "Перші дні" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Для съемок эпизода "В зоопарке" съемочной группе пришлось приспосабливаться к режиму дня носорога Арчи, приматов, жирафа, верблюдов и весь производственный график выстраивать, учитывая естественный график животных. Команда также проводила специальные тесты, чтобы понять, как животные реагируют на свет, звуки и съемочную команду. Ни одно животное не пострадало во время съемок.

Не пропустите, 19 февраля – новый сериальный сезон на "1+1 Украина".

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