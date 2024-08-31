Премьеры на 1+1 Україна: каких новинок и продолжений любимых проектов ждать уже этой осенью

"1+1 Україна" готовит новый осенний сезон премьер, полон сюрпризов для телезрителей. Телеканал уже совсем скоро покажет новые шоу и сериалы, а также украинцев будет ждать продолжения любимых проектов.

Редакция ТСН.ua предлагает просмотреть самые горячие новинки на телеканале "1+1 Україна", которые этой осенью будут создавать незабываемую атмосферу дома и дарить настроение.

Сніданок з 1+1

Ежедневно с 6:30 до 09:30 на телеканале "1+1 Україна" зрителей главного утреннего проекта страны "Сніданок з 1+1" ожидают свежие актуальные новости и события, экспертные мнения и советы, настраивающие на продуктивный день.

Премьеры на телеканале 1+1 Україна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Говорить вся країна

С понедельника по четверг в 19.00 на телеканале "1+1 Україна" можно увидеть новые выпуски обновленного токшоу "Говорить вся країна". Зрителей ожидают откровенные истории, о которых завтра будет говорить вся страна. Честные истории успеха и падений, преодоления сложных жизненных ситуаций, вдохновляющие и дающие силы инсайты.

Премьеры на телеканале 1+1 Україна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Міняю жінку

6 сентября в 18:00 на "1+1 Україна" состоится премьера нового 16 сезона развлекательного семейного реалити-шоу "Міняю жінку". В новом сезоне женщины будут получать новый опыт, возможность переосмыслить свою жизнь и пройти психологическую трансформацию за счет погружения в новую среду.

Премьеры на телеканале 1+1 Україна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Учениця Мольфара

С 16 сентября в 14:00 на "1+1 Україна" – премьера нового сериала "Учениця Мольфара". Главная героиня, имеющая уникальный дар в восприятии и понимании сверхъестественных явлений, поможет людям найти путь к решению собственных проблем. Опираясь на многовековые украинские традиции, опыт предков и знания старого Мольфара, она будет побуждать людей к вере в собственные силы и покажет, что даже в самых сложных ситуациях всегда есть выход.

Премьеры на телеканале 1+1 Україна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Клуб 1%

22 сентября в 21:00 на "1+1 Україна" состоится премьера самого масштабного проекта осени "Клуб 1%". Это – нетривиальная игра, где интеллект измеряется не столько знаниями в определенных областях, сколько памятью, вниманием, смекалкой, быстротой и способностью нестандартно взглянуть на окружающий мир. По правилам проекта, в каждой программе 100 участников отвечают на вопросы разной сложности, соревнуясь с другими в логическом мышлении, вербальных способностях, пространственном внимании, скорости реакции. Участник, который пройдет все этапы и ответит на заключительный вопрос, на который может ответить только 1% населения Украины, побеждает и получает денежное вознаграждение, которое сможет потратить на реализацию мечты. Ведущим проекта станет Тимур Мирошниченко.

Премьеры на телеканале 1+1 Україна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Анатомія дива

Осенью "1+1 Україна" покажет проект об истории исцелений, успешных медицинских кейсах и украинских врачах, творящих настоящие чудеса.

Каждый выпуск нового увлекательного проекта – это реконструкция реальных ситуаций, в которые иногда попадают пациенты, сталкиваясь с загадочными симптомами, когда поставить точный диагноз – настоящий вызов и триумф для врача, в финале которого – спасенная жизнь. Медицинский детектив познакомит с ведущими украинскими врачами, которые в своей практике используют инновационные методы, основанные на современных научных данных и собственном профессиональном опыте, а также о человечности, без которой настоящее чудо было бы невозможно.

Премьеры на телеканале 1+1 Україна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Жіночий лікар. Нове життя 2

Сериальный сезон начинается 2 сентября в 20:00 с продолжения популярного сериала о медиках "Жіночий лікар. Нове життя 2". Во втором сезоне Гончар продолжает работать в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии. Отношения с Еленой проходят новые испытания. Тем временем Андрей Балюк чувствует, что ему некомфортно в гражданской жизни, поэтому он ищет возможность приобщиться к медицинской помощи роженицам на прифронтовых территориях.

Премьеры на телеканале 1+1 Україна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Лікарка за покликанням

Талантливый врач-реаниматолог Марина Бондарь оказывается на грани развода со своим коллегой, хирургом Андреем Бондарем после измены. Марина собирается принять предложение работы в Польше и перевезти туда семью, чтобы начать жизнь с чистого листа. Однако уже на следующее утро она просыпается от взрывов и решает остаться в родной больнице, которая переходит в режим работы 24/7 и становится спасительной крепостью для многих маленьких и взрослых пациентов. Несмотря на свою истощенность, растерянность, семейные драмы, нехватку лекарств и внутренние проблемы больницы, медики сохраняют профессионализм и неутомимо спасают жизнь. Это история о том, как в бесшабашной борьбе за жизнь всегда находится место для надежды.

Премьеры на телеканале 1+1 Україна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Реванш

Новый сериал, который зрители увидят осенью на 1+1 Украина, рассказывает о Валентине – талантливой и амбициозной девушке, мечтающей добиться успеха в научной сфере. Однако ее жизнь кардинально меняется, когда она становится жертвой коварных интриг. Утратив жениха, родной дом и доверие окружающих, она оказывается на грани отчаяния. Однако Валентина не сдается. Она понимает, что в этой борьбе главное – не потерять себя, веру в людей и настоящую любовь.

Премьеры на телеканале 1+1 Україна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Парочка слідчих

Осенью на "1+1 Україна" состоится премьера новой детективной истории. София Вербяна, молодая, талантливая следователь, стремится доказать, что справедливость существует. После окончания академии она приходит работать в полицию. София быстро находит общий язык с новыми коллегами и становится незаменимым членом команды. Однако встреча с судмедэкспертом Павлом становится для нее испытанием. Несмотря на конфликты, София и Павел успешно раскрывают самые сложные преступления. С течением времени между ними появляется взаимная симпатия, но оба пытаются скрыть свои чувства как от окружающих, так и от самих себя.

Премьеры на телеканале 1+1 Україна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Не упустите новый сезон на телеканале "1+1 Україна"!

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