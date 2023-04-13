Премия YUNA-2023 существенно изменила правила: как будут выбирать победителей

Национальная музыкальная премия YUNA назовет имена победителей уже 18 апреля в прямом эфире.

Нынешняя церемония награждения будет существенно отличаться от предыдущих, ведь из-за полномасштабной войны в Украине оргкомитет принял решение изменить регламент конкурса.

Как и было раньше, определять победителей будет жюри. Однако в этом году судьи будут выбирать артистов не в отдельных номинациях, а в одном списке, в котором будут представлены 100 наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля – 31 декабря 2022 года. 12 треков, которые получат больше голосов экспертов, станут победителями.

"В условиях широкомасштабной войны считаем недопустимым устраивать прямую конкуренцию и определять, скажем, кто лучший исполнитель – MONATIK или Артем Пивоваров. Нам важно наградить и вдохновить тех артистов, которые смогли создать действительно несокрушимую музыку, закаляющую боевой дух украинцев ", – сказал соучредитель и генпродюсер YUNA Павел Шилько.

YUNA-2023 / Фото: Пресс-служба премии YUNA

Традиционно в состав жюри вошли представители радиостанций, музыкального телевидения, билетных операторов, музыкальные обозреватели и аналитики СМИ с более чем 5-летним опытом работы в соответствующей сфере.

В этом году некоторые артисты получат специальные награды представителям музыкальной индустрии Украины за их особый вклад в развитие украинской музыки в условиях полномасштабной войны, поддержку армии Украины, защиту независимости и территориальной целостности Украины, выдающиеся социальные проекты.

Событие состоится онлайн на ютуб-канале премии YunaAwards. Начало трансляции в 12:00. Ведущим церемонии станет известный украинский шоумен Владимир Остапчук.

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