Премия YUNA изменила правила: треки, записанные с российскими артистами, не будут номинировать

Оргкомитет объяснил свое решение.

Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA объявил об изменениях в регламенте.

В правилах награды появилась новая глава, в которой оговорены условия отбора музыкального контента, созданного с участием артистов, представляющих страны-агрессоры. В общем, теперь песни, записанные совместно с российскими артистами, не будут номинироваться на премию.

YUNA-2022 / Пресс-служба премии YUNA

"Песни и видеоклипы, соисполнителями которых вместе с украинскими артистами являются представители стран, которые признаны государством Украина как страны-агрессоры, не могут претендовать на премию YUNA. Представители стран-агрессоров также не могут претендовать на какую-либо награду YUNA", — сообщил оргкомитет. .

Новое правильно начинает действовать уже в этом году. Компания Deloitte Ukraine будет подсчитывать голоса жюри уже согласно новому регламенту.

YUNA-2022 / Пресс-служба премии YUNA

"Когда в список претендентов на YUNA попадают совместные работы украинских исполнителей с музыкантами других стран, нас это всегда радует. В истории премии неоднократно среди номинантов можно было увидеть иностранцев — Jah Khalib из Казахстана, Бьянка из Беларуси, Mgzavrebi из Грузии, нескольких российских исполнителей, EMIN из Азербайджана, но при этом мы всегда настаиваем на том, что мы Национальная премия Смысл проекта YUNA — это поддержка и защита интересов украинских исполнителей и отечественной музыкальной индустрии, которая является частью общего культурного ландшафта Украины. Тогда, когда идется про национальную безопасность и угрозу существования страны мы не можем оставаться в стороне. Поэтому мы внесли изменения в регламент", — отметил соучредитель и генпродюсер премии Павел Шилько.

К слову, в этом году среди номинантов на премию есть российская певица Zivert, которая исполнила трек в дуэте с Максом Барским – Bestseller.

YUNA -2022 / Пресс-служба премии YUNA

11 церемония YUNA состоится 16 марта 2022 года в киевском Дворце "Украина".

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