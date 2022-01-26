Преследователь Златы Огневич по ТВ журналистам говорил, что убьет артистку

Оказывается, о своих намерениях мужчина говорил еще и на камеру.

Наконец-то украинская певица Злата Огневич может выдохнуть с облегчением – полиция задержала преследователя артистки, который в течение трех лет не давал ей покоя и запугивал ее.

Как выяснилось, о своих намерениях убить артистку злоумышленник откровенно говорил еще в 2020 году в программе "Украинские сенсации". Тогда выпуск был посвящен охоте на звезд.

Мужчина согласился на это интервью, и в нем же на камеру признался, что действительно угрожал Огневич:

"Говорил, да... Говорил, что я ее убью", — сказал мужчина и улыбнулся.

На вопрос журналистки, как преследователь узнал, где Злата живет, он опять же, улыбаясь, сказал: "А что там знать? Разве это проблема найти человека? Это небольшая проблема".

Разговор журналистов со сталкером Златы Огневич в 2020 году

Скорее всего, злоумышленник отследил Огневич после ее концерта в клубе, поскольку там небольшая парковка и понятно, в какую машину сядет знаменитость. Так он узнал, на чем передвигается его объект. Ну а дальше проследил за ней до дома.

Вспомнил мужчина и то, как в первый раз напал на Огневич после концерта: "Звал ее: "Злата, подожди пожалуйста. Бежать начала. Я не схватил, взял за руку просто. Я считаю, что это не нападение. Нападение – это когда руки синие, синяки, побитый человек. Когда оно видно. А так. Она не в настроении, вероятно, была", – сказал нападающий.

Напомним, что утром 24 января за Златой Огневич гнался преследователь, когда она на такси направлялась в студию звукозаписи. Мужчина угрожал "завалить" певицу, если еще раз увидит по ТВ. Мужчина преследует Огневич уже больше трех лет.

Испуганная и вместе с тем возмущенная Злата пошла в полицию и написала в очередной раз заявление на злоумышленника. И на этот раз обращение в правоохранительные органы дало определенный результат. Мужчину отыскали и сообщили ему о подозрении.

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