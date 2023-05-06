Пресс-секретарь Путина Песков зацеловал руки Аллы Пугачевой на похоронах Юдашкина

Приезд Аллы Пугачевой в Москву вызвал настоящий резонанс среди путинских прихвостней, жестко критиковавших артистку за ее антивоенную позицию.

Как известно, в российскую столицу исполнительница приехала, чтобы провести в последний путь своего друга, модельера Валентина Юдашкина, которого не стало 2 мая после длительной борьбы с раком.

Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина

Сегодня Пугачева появилась на похоронах модельера и забрала все внимание. Интересно было также наблюдать за тем, как пресс-секретарь российского диктатора путина Дмитрий Песков отметился галантностью. Прямо на Троекуровском кладбище, где хоронили Юдашкина, Песков начал целовать руки Пугачей и что-то рассказывать.

Алла Пугачева и Дмитрий Песков

Алла Пугачева и Дмитрий Песков

О чем именно говорили представитель Путина и Алла Борисовна – неизвестно. Но очень интересно, как кровавый диктатор отреагирует на то, как его подчиненный обращается с женщиной, откровенно выступающей против него.

Ранее у российского пропагандиста Владимира Соловьева случилась истерика из-за приезда Аллы Пугачевой в Россию. Рупор кремля заявил, что не понимает, как вообще можно было пустить Пугачеву в РФ и не наказать за ее позицию. Путинист предложил "еще ей в ножки" упасть. Впрочем, Песков ограничился целованием руки.

Отметим, что Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и их 9-летними детьми покинули россию после полномасштабного вторжения в Украину. Галкин откровенно критикует кровавую политику кремля, рассказывает в своих соцсетях о преступлениях, которые совершает российская армия и открыто поддерживает нашу страну.

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